謝泊泓婚外情辭官下一步？ 柯文哲「先回去閉門思過」

新竹市府行政處長謝泊泓爆婚外情，媒體爆料後今請辭，民眾黨主席柯文哲今下午出席日本議員訪台交流會後表示，「每個人要為自己的行為負責」，媒體追問謝下一步如何規劃？柯說「回去閉門思過一個月再看」。

柯文哲今在日本立憲民主黨國會議員訪台交流後接受媒體聯訪，被問到謝泊泓婚外情閃辭，他說，「每個人要為自己的行為負責，自己的事情自己要處理好，就這樣。」

媒體問，國民黨市議員游淑慧說，民眾黨出現婚外情就辭職，民進黨反而升官，柯文哲回，「個人問題，不用回答」。外界形容民眾黨是桃花窟？柯文哲避談，僅說「好啦好啦」隨即邁開腳步離開。