謝泊泓婚外情辭官下一步？ 柯文哲「先回去閉門思過」
新竹市府行政處長謝泊泓爆婚外情，媒體爆料後今請辭，民眾黨主席柯文哲今下午出席日本議員訪台交流會後表示，「每個人要為自己的行為負責」，媒體追問謝下一步如何規劃？柯說「回去閉門思過一個月再看」。
柯文哲今在日本立憲民主黨國會議員訪台交流後接受媒體聯訪，被問到謝泊泓婚外情閃辭，他說，「每個人要為自己的行為負責，自己的事情自己要處理好，就這樣。」
媒體問，國民黨市議員游淑慧說，民眾黨出現婚外情就辭職，民進黨反而升官，柯文哲回，「個人問題，不用回答」。外界形容民眾黨是桃花窟？柯文哲避談，僅說「好啦好啦」隨即邁開腳步離開。
行進中媒體問柯文哲是否參加過謝泊泓婚禮？柯文哲說，好多年了。接著進入電梯下樓，有媒體在一樓門口追問媒體爆謝婚外情，柯事前是否知情，柯否認。媒體問謝上任還不到一個月就離職會不會很可惜？柯文哲說，自己做的事自己要負責，至於謝泊泓下一步規劃？柯文哲說「回去閉門思過一個月再看」。
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