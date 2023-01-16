高嘉瑜稱超徵稅收是行政失靈 林濁水批：這就是在亂搞

民進黨立委高嘉瑜日前批評，超徵稅收是行政失靈，並非政績，民進黨前立委林濁水今天說，高嘉瑜先前反對論文門事件沒有錯，但是不該跳過蔡英文總統，接下來在面對超收稅金還說是「行政失靈」，這就是在亂搞。

全國去年稅收超徵4500億元，政府宣布普發現金6000元還稅於民，高嘉瑜日前批評，超徵稅收是行政失靈，並非政績，引發黨內反彈，甚至有民進黨立委揚言將高嘉瑜送紀律委員會，全案要以黨紀處分。

林濁水中午接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，他表示民進黨以前的「11寇」是直接針對總統進行批判，不會找閣揆當替死鬼，但是這與現在猛打閣揆以掩護總統而稱雄完全相反。

林濁水認為，現在的寇就像是「保皇黨」，只會專門打閣揆，也因此讓藍軍有機會見縫插針，保皇黨還變成英雄，「過去肯定11寇的原因就是直接針對皇帝，但現在保皇才是英雄，我的天啊，時代真的變很大。」

林濁水說，蔡英文的施政錯在面對強敵軍演，因應政策卻猶豫，桃園市前市長鄭文燦所謂的「抗中保台」被成功操作成恐懼牌，也是因為這樣造成，論文門涉及的不是策略問題，而是更嚴重的價值立場、社會衝突的問題，所以後果才會如此嚴重。

林濁水也說，高嘉瑜先前反對論文門事件沒有錯，但是不該跳過蔡英文，而且在面對超收稅金議題時還說是「行政失靈」，這就是亂搞。

林濁水分析，民進黨在九合一選舉大敗有兩個半原因，第一個是論文門爆發後民調直接崩盤，再來是兵役問題被中廣董事長趙少康修理，但是民進黨只會喊抗中保台的口號，導致民眾認為民進黨言行不一致、左手打右手，反而讓抗中保台淪為迴力鏢、反作用，最後則還有黑金問題。

林濁水直言，新竹市前市長林智堅確實是論文門的主角之一，但就是因為蔡英文力挺林智堅與台大對抗才會把事情鬧大，不然頂多就是選輸桃園市長而已，不會變成全國性事件，這跟行政院長蘇貞昌沒有關係，「甚至兵役延長是國安問題，也非蘇貞昌可決定的。」

林濁水認為，治安問題確實要蘇貞昌負責，但是偏偏有一位部長蘇貞昌管不了，因為內政部長徐國勇是蔡英文的人馬，一天到晚和蘇貞昌鬥來鬥去，「因此與其說蘇貞昌責無旁貸要負責，但社會焦點更應該放在總統身上，以上兩個半的原因，蘇貞昌頂多6分之1的責任。」