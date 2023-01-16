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連戰新書談319槍擊案 扁用7點聲明回擊

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
前總統陳水扁（右）今天以7點聲明回應連戰新書。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁（右）今天以7點聲明回應連戰新書。圖／聯合報系資料照片

前副總統連戰明天將出版新書「連戰回憶錄」，書中憶及2004年319槍擊案，書中揭露，連戰當天要探視時任正副總統陳水扁、呂秀蓮，卻吃了閉門羹。當時前總統府資政趙守博曾提醒勿停止競選活動，否則會中計，但最終還是取消；而陳呂陣營全力放送電視談話進行選舉操作。前總統陳水扁今列出7點回應書中內容，稱連戰有沒說的真相與秘辛。

陳水扁說，319槍擊案發生，自己決定等奇美醫院急診清創縫合後，還要繼續最後一天的掃街拜票及造勢晚會行程。「但沒想到台北方面告訴阿扁選舉活動已經取消」，是連宋陣營先宣布停止競選活動，陳呂總部才被動跟進。

陳水扁強調自己沒有一己之私、選票算計，他說，如果真要算計，他與呂秀蓮可以連袂到最後一夜的造勢晚會，一路從台中、桃園、板橋，掃到台北中山足球場。原本呂秀蓮建議一起召開記者會公開亮相，阿扁沒有接受，改為各自錄影的簡短談話報平安。

扁說，感謝連戰、宋楚瑜分別到正副總統官邸表達槍擊案的慰問之意。但考量雙方陣營已宣布停止競選活動，且因官邸前有很多媒體，這些探視動作可能會不便才婉拒。

扁也說，2004年選舉結果出爐，連宋陣營在第一時間的反應是「阿扁作票」，國民黨中央黨部打出「沒有真相 沒有總統」，阿扁在對造沒有舉證並提告之前，完全同意全面驗票，以示坦蕩。

第五點聲明則是，兩顆子彈是「自導自演」，是319當晚馬英九與陳文茜的記者會所提出。2005年陳文茜接受中國某周刊專訪時已坦承不實指控，是由她與馬英九事先說好的演戲，分別扮演黑白臉。2008年藍營319真調會總結報告已說槍擊案不是阿扁「自導自演」。

扁指出，2004年綠營選戰策略，南台灣大贏，北台灣小輸，決戰中台灣，而投票結果也確實是這樣。「嘉義縣與雲林縣都大贏8萬票，綠色版塊北移到彰化縣、台中縣也贏並不奇怪。」阿味縣長（時任雲林縣長張榮味）說連宋在雲林可以贏5萬票，最後輸了8萬票，那是估票失真，不是因為兩顆子彈。

最後，陳水扁說，民進黨民調中心在2004月3月9日的選前封關民調結果，陳呂領先1.1%。但3月18日槍擊案前夕則預估陳呂領先連宋3%。當年3月22日追蹤槍擊案對投票行為有影響的只有2.4%，其中1.3%改支持連宋配，1.1%轉投陳呂配，顯然319槍擊案對2004總統大選結果沒有關鍵影響。

319槍擊案 連戰 陳水扁

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