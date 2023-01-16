319槍擊案後連戰欲探視遭拒 陳水扁：考量雙方已宣布停止競選

2004年總統選舉投票前夕，發生前正副總統陳水扁、呂秀蓮遭槍擊的「319槍擊案」，震驚全球。前副總統連戰近日在新書「連戰回憶錄」透露，槍擊案發生後曾兩度欲探視當時對手陳水扁，但均吃閉門羹；陳水扁封鎖「並不嚴重」的病情，還全力放送電視談話進行選舉操作。今天陳水扁回應，感謝當時對手連戰、宋楚瑜分別到正副總統官邸表達對319槍擊案的慰問之意。但考量雙方陣營既已宣布停止競選活動，有眾多媒體在場的探視動作可能有所不便而予以婉拒。

連戰透露，319當天，他與副手搭檔宋楚瑜曾分頭去探視陳水扁、呂秀蓮，但他只見到時任國安會秘書長邱義仁，直說陳水扁已經休息，婉拒會面；當時前總統府資政趙守博曾提醒勿停止競選活動，否則會中計，但最終還是取消。

陳水扁今天回應，319槍擊案發生，他決定等奇美醫院急診清創縫合後，還要繼續最後一天的掃街拜票及造勢晚會行程。沒想到台北方面告訴他，選舉活動已經取消，是連宋陣營先宣布停止競選活動，陳呂總部才被動跟進。

陳水扁說，如果他有任何一己之私，或算計選票利益，陳呂可以連袂到最後一夜的造勢晚會，一路從台中、桃園、板橋，掃到台北中山足球場。原本呂副建議一起召開記者會公開亮相，他沒有接受，改為各自錄影的簡短談話報平安。

陳水扁說，感謝連戰、宋楚瑜分別到正副總統官邸表達對319槍擊案的慰問之意。但考量雙方陣營既已宣布停止競選活動，有眾多媒體在場的探視動作可能有所不便而予以婉拒。他也說，2004年選舉結果出爐，連宋陣營在第一時間的反應是「阿扁作票」，國民黨中央黨部打出「沒有真相、沒有總統」，他在對造沒有舉證並提告之前，完全同意全面驗票，以示坦蕩。

陳水扁強調，所謂兩顆子彈是「自導自演」，乃當晚時任台北市長馬英九與媒體人陳文茜的記者會所提出。「2005年陳文茜接受中國某周刊專訪時已坦承不實指控是由她與馬英九事先說好的演戲，分別扮演黑白臉。何況2008年藍營319真調會總結報告也說不是阿扁自導自演。」

陳水扁說，2004年陳呂總部的選戰策略，是南台灣大贏，北台灣小輸，決戰中台灣。投票結果就是這樣。嘉義縣與雲林縣都大贏8萬票，綠色版塊北移到彰化縣、台中縣也贏並不奇怪。雲林縣長張榮味說連宋在雲林可以贏5萬票，最後輸了8萬票，那是估票失真，不是因為兩顆子彈。

陳水扁說，比香港鐵板神算還準的民進黨民調中心，在2004年3月9日封關前最後民調結果就顯示，陳呂領先1.1%；2004年3月18日槍擊案前夕則預估陳呂領先連宋3%。2004年3月22日追蹤槍擊案對投票行為有影響的只有2.4%，其中1.3%改支持連宋配，1.1%轉投陳呂配，顯然319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響。