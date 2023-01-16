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台灣跟進？日本擬降級、室內不戴口罩 王必勝曝開放時間點

影／王鴻薇立院宣誓就職 「趕快就戰鬥位置」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（中）今天在立法院宣誓就職，先生陶允正（右三）也到場祝賀。記者鄭媁／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）今天在立法院宣誓就職，先生陶允正（右三）也到場祝賀。記者鄭媁／攝影

國民黨立委王鴻薇今天在立法院宣誓就職。她在會後受訪表示，非常開心、興奮，心情也很忐忑，因為覺得乘負很多期待，她會抱著多多學習的心情，但要趕快進入狀況，就戰鬥位置。

王鴻薇今天宣誓就職，國民黨立院黨團曾銘宗、立委林德福、溫玉霞、陳玉珍、游毓蘭等人到場獻花歡迎。王鴻薇表示，現在立法院最急迫的是明天要審查「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，她也會了解一下狀況，一定要學習，來看看明天有沒有質詢的機會。

對前新竹市長林智堅論文涉抄襲國家標案，王鴻薇今天表示，竹科管理局應即刻提告，否則若拖過6個月追訴期則無法追究；竹科管理局表示，會依法辦理。

王鴻薇表示，她本來有去查竹科管理局公告，但沒有相關訊息，現在不管是對中華大學或林智堅，若提出告訴是非常好的，以確保國家智慧財產權沒有被侵犯、踐踏。

王鴻薇 共享經濟 立法院

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