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被王鴻薇批放過林智堅是瀆職 竹科管理局冷回：正在處理中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
王鴻薇。記者徐偉真／攝影
王鴻薇。記者徐偉真／攝影

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天批評竹科管理局故意放過林智堅就是瀆職，質疑竹科管理局對林智堅「遲不處理」，是涉嫌放任、包庇，涉嫌圖利及瀆職，竹科管理局下午做出回應，僅強調「依法辦理、正在處理中」，其餘不願多做說明。

竹科管理局下午回應指出，針對竹科委外研究報告爭議「會依法辦理」；竹科管理局副局長陳淑珠則強調，已依法辦理中，至於是否會在外界質疑的追訴期前追究，陳淑珠回應相關程序「正在處理中」。

王鴻薇今透過臉書質疑，林智堅中華大學論文抄襲國家政府標案至今將近半年，遲遲不見竹科管理局有動作，要求竹科管理局即刻提告捍衛國家財產，否則就是涉嫌放任、包庇，涉嫌圖利及瀆職，更指出若拖過6個月追訴期，林智堅侵害國家財產權的責任將會無法被追究。

王鴻薇指出，從她揭發林智堅中華大學論文案過程中，多次提醒竹科管理局必須就侵害國家財產權的部分提告，包括去年7月揭發之後她立刻寄出檢舉函、而且8、9月份都有記者會呼籲、10月到台北地方法院告發。

王鴻薇更在臉書一連2問，指出她如此一而再再而三地提醒，竹科管理局若還置若罔聞「請問連中華大學都撤銷林智堅學位，相比台大抄襲案，竹科管理局比不上一個余正煌積極捍衛自身權益嗎？如果至此還不提告，政府機關故意作賤國家財產，竹科管理局要如何向全民交代？」

林智堅 王鴻薇 論文抄襲

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