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諷刺「港湖胖虎」是演的？ 他喊話要拉下高嘉瑜只要做這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委高嘉瑜。報系資料照／記者林伯東攝影
民進黨立委高嘉瑜。報系資料照／記者林伯東攝影

民進黨立委高嘉瑜近日遭黨內圍剿，針對她評論「側翼網軍到處出征」是民進黨在九合一選戰大敗的主因，此番言論引起爭議，甚至遭黨內人士頻點名要她退黨。對此，同黨議員張之豪今（16）日在臉書發文坦言，其實「唱歌很難聽」就是高嘉瑜的「表演」，喊話「對一個不擇手段求鎂光燈的人來說，無視她，才是對她最大的極刑」。

高嘉瑜以「與外表反差極大」的歌聲成為焦點，被網友封為「港湖胖虎」，但張之豪直言，高嘉瑜演的不是「唱歌」，高嘉瑜演的是「唱歌難聽的女生」，並不是真的唱歌不好聽，他舉例演員楊麗花在戲裡是臭頭洪武君，但在戲外她是楊麗花，「你如果看到楊麗花還叫她『皇上』，那就表示你太入戲了」。

張之豪認為，「大家都相信這個設定，是表演者與觀眾彼此的默契」，雙方都配合才演得起來， 他因此喊話「如果你已經不相信她與她的表演了，那你就不要再配合」，高嘉瑜唱歌難聽是演的，如果想要拉她下來，想減少她的支持，那就從不配合她開始做起。

張之豪最後提及，只要不聽她唱歌也不做評論，甚至當作沒看到，「對一個不擇手段求鎂光燈的人來說，無視她才是對她最大的極刑」。

高嘉瑜 張之豪 民進黨 側翼

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