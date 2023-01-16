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出席榮民祈福法會 蔡英文總統感謝榮民為國家奉獻

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
蔡英文總統今在退輔會主委馮世寬陪同下出席「隨政府來台歷年亡故榮靈啓建中峰三時繫念超薦佛事暨榮家住民祈福法會」。記者劉懿萱／攝影
蔡英文總統今在退輔會主委馮世寬陪同下出席「隨政府來台歷年亡故榮靈啓建中峰三時繫念超薦佛事暨榮家住民祈福法會」。記者劉懿萱／攝影

蔡英文總統今出席榮民祈福法會，致詞說提到過去榮民曾參與古寧頭戰役、重大建設的興建，為台灣社會經濟奠定堅實基礎。她也承諾，政府一定會努力提供榮民最完善的照顧與服務，並代表國家感謝榮民的付出。

蔡總統今在退輔會主委馮世寬陪同下出席「隨政府來台歷年亡故榮靈啓建中峰三時繫念超薦佛事暨榮家住民祈福法會」。

蔡致詞說，回顧歷史榮民前輩參與古寧頭戰役等重要的戰役，為國家人民的安全英勇奮戰，榮退後又繼續參與國家重大的重大建設，為台灣社會經濟發展奠定堅實的基礎。

蔡總統說，當國家最艱難的時刻，榮民始終是政府最堅定的力量，也因此政府一定會努力提供榮民最完善的照顧與服務。同時也藉此機會代表國家，再次感謝榮民的奉獻及付出，讓國家更加繁榮昌盛，並祝福法會圓滿。蔡致詞結束後也一一向在場榮民握手致意。

蔡英文總統致詞結束後一一向在場榮民握手致意。記者劉懿萱／攝影
蔡英文總統致詞結束後一一向在場榮民握手致意。記者劉懿萱／攝影

榮民 法會 蔡英文 馮世寬

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