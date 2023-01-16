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陸網友：蘇貞昌這句話「能把袁崇煥氣活」！

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
廣東東莞袁崇煥紀念園裡的15公尺高的袁崇煥塑像。（百度）
廣東東莞袁崇煥紀念園裡的15公尺高的袁崇煥塑像。（百度）

行政院長蘇貞昌說「袁崇煥不死，清兵怎入關」，連日來引發政壇不同解讀。大陸網友也來湊一腳評論：「這句話能把袁崇煥氣活」、「袁氏家族反對蘇貞昌亂比」。

蘇貞昌今天到台中對媒體解釋稱，袁崇煥已死幾百年，滿清皇帝都承認當年的分化離間計成功，才能拿下天下；歷史是一面鏡子，以古鑑今，呼籲國人在局勢險惡時候，要一起團結對外，不要再中了分化離間計，再次上當。

除了國內政界人士對蘇貞昌這番話的奚落與解讀外，蘇貞昌這句話引發包括陸媒環球時報報導以及許多大陸網友的跟進評論。

網友「堂吉柯德」說：「自己不承認是中華民族一份子，卻又用我中華民族英烈自比，這臉皮也沒誰了」。

「中國心」稱：「從現在來看，滿清也是中華民族一員。蘇貞昌等台獨是引狼（有亡我之心不死的美國等好戰分子）入室，區別還是很大」。

「小黃魚」說，「袁崇煥受的是剮刑（小刀刮肉凌遲至死），你老蘇有這個膽量嗎？你受了剮刑也平反不了」。

也有網友為蘇緩頰並調侃，「棋兵」說 ：「 實際上他暗示自己還是中國人」。

明朝歷史人物袁崇煥因蘇貞昌一番話重新進入民眾腦海。大陸十分推崇袁崇煥，從他一砲重傷努爾哈赤（後病死）的遼寧興城，到他被處死的北京墓地，以及袁崇煥的出生地東莞都有紀念館（園）。位在廣東東莞的袁崇煥紀念園占地近5萬平方公尺，豎立一尊15公尺的塑像。2007年4月，中共原中央軍委副主席、國防部部長遲浩田專程來參觀並題下「護國愛民、英名永輝」的題字。

就連著名小說家金庸在「袁崇煥評傳」開篇也說：「在距離香港不到150公里的地區中，過去300年內出了兩位與中國歷史有重大關係的人物。最重要的當然是孫中山先生，另一位是出生於廣東省東莞縣的袁崇煥」。

百度百科稱，袁崇煥行刑當晚，一名佘姓義士冒死將袁崇煥準備「傳視九邊」的首級偷葬於家中，被稱為「冒死葬忠魂」。佘姓義士臨終前給後世子孫留下了遺訓：一不許再回廣東老家，要世世代代為袁守墓，二不許做官，三不許不讀書。自此，佘家後人秘密守護，直到乾隆年間，守墓才公開。清乾隆年間，袁崇煥得到平反，袁墓得到修繕。

蘇貞昌 廣東

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