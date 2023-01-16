民眾黨團質疑蘇貞昌「撒幣救官位」 籲預算過後就總辭

民眾黨團今舉行記者會批行政院提出的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，恐淪為「買票特別條例」，民眾黨團總召邱臣遠指，執政黨把發現金當成敗選「止痛藥」、「特效藥」。

邱臣遠說，行政院提出的特別條例草案，有非常大的空白授權空間，令人想起過去「紓困條例第7條」的霸王條款，只要為了防疫，指揮中心就能限制人身自由、不甩政府採購制度的亂象。

邱臣遠籲嚴審特別條例草案、刪除空白授權條款、縮短預算執行時間，不以舉債支應發放，保障撥補勞健保基金，避免政府濫用補貼政策，造成債留子孫的苦果。

邱臣遠指，內閣改組之際，行政院長蘇貞昌動作頻頻，不僅搶先宣布普發現金，還核定高鐵延伸屏東修改路線、拍板捷運汐東線等，一連串操作形同「撒幣救官位」，籲蘇貞昌比照2018年「賴清德模式」總預算通過後宣布總辭。

民眾黨團幹事長張其祿表示，監察院2020年指出，台灣特別預算編列有常態化的現象，政府恐將部分支出隱藏於前瞻計畫特別預算，形成總預算財政收支平衡的假象；審計部指前瞻2期預算總績效檢討報告不完整、各種資訊揭露內容期程不一致、未揭露帶動經濟成長的具體成效，可見行政機關將特別預算常態化後，造成財政紀律不彰與迴避國會監督的問題。