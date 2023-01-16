日本最大在野黨拜會時力 邱顯智：過去都透過日劇交流

日本最大在野黨「立憲民主黨」（立民黨）5名國會議員今天拜會時代力量立法院黨團，時代力量黨團總召邱顯智表示，過去都是透過日劇認識日本國會，終於有機會實際和日本國會議員交流，希望能夠了解立憲民主黨在日本國會中，如何與執政黨進行互動與監督。

時代力量立委王婉諭今天發布新聞稿說明，受到民間組織「亞太青年協會日本政情觀察室」的邀請，日本最大在野黨「立憲民主黨」由青年局局長、眾議院議員青山大人（Aoyama Yamato）率團，協同參議院議員塩村文夏（Shiomura Ayaka），以及眾議院議員源馬謙太郎（Genma Kentarou）、中谷一馬（Nakatani Kazuma）、山田勝彥（Yamada Katsuhiko）等5位青壯派國會議員組成訪團來台。

日本訪團今天拜會時代力量立法院黨團，並與時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華進行交流座談，率團的青山大人開場表示，感謝民間團體的促成，很高興能夠與時代力量黨團進行交流，立憲民主黨長期關心自由、民主及多元議題，希望透過本次拜訪更深入與台灣的合作及對話。

王婉諭致詞時提到，台灣與日本長期以來都是最緊密的朋友和夥伴，不論是在經濟、文化還是區域安全，雙方都有合作密切的友誼關係，過去台、日之間雖然在社會方面有很多交流，但是在政治方面受限於國際現實，官方的往來受到很多限制。

王婉諭認為，透過像這樣的國會外交半官方形式，將可以促進雙方更多的認識與理解，最後她也特別感謝日方，在台灣疫情嚴峻時提供疫苗捐助，這份恩情台灣人永遠都不會忘記。

邱顯智逗趣地說，過去都是透過日劇認識日本國會，這次有機會實際和日本國會議員交流，讓他感到非常興奮，同樣身為在野黨，時代力量希望了解立憲民主黨在日本國會中如何與執政黨進行互動與監督。陳椒華員則感謝日本長期對於台灣的協助，期待雙方後續能有更多會面。

長期關心IT政策的中谷一馬指出，因為台灣「IT大臣」唐鳳在日本非常知名，因此對於台灣數位轉型的進程感到好奇，日本政府正在規劃相關組織編制，希望能夠了解台灣數位發展部的運作情形。塩村文夏則提及，考量到資安及隱私問題，立憲民主黨在數位轉型過程中有很多擔憂。

山田勝彥則點出，日本近年貧富差距持續擴大，年輕人多往東京等大都會發展，導致城鄉落差的狀況更加嚴峻，因此日本也很好奇台灣的貧富問題，以及時代力量對於相關議題的政策觀點。

王婉諭則感嘆，近日台灣交通亂象屢屢登上國際版面，近年更發生多起重大公共交通意外，相對來說日本的道路規劃和人行空間為人稱道，尤其孩子們上學的通學道路更讓人欽羨，希望未來台灣能夠向日本看齊。