竹科管理局對林智堅抄襲仍未處理 王鴻薇批瀆職

之前踢爆新竹市前市長林智堅論文抄襲的台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天說，林智堅抄襲罪證確鑿，但竹科管理局對林智堅涉嫌抄襲報告遲不處理，若拖過六個月追訴期將無法追究，她批評竹科管理局故意放過林智堅就是瀆職。

王鴻薇在臉書上表示，林智堅中華大學論文抄襲國家政府標案，至今將近半年，遲遲不見竹科管理局有動作，她要求竹科管理局即刻提告捍衛國家財產，否則就是涉嫌放任、包庇，涉嫌圖利及瀆職。

王鴻薇說，林智堅抄襲罪證確鑿，但竹科管理局對林智堅涉嫌抄襲報告遲不處理，如果拖過六個月追訴期，林智堅侵害國家財產權，將會無法追究，竹科管理局故意放過林智堅就是瀆職。

王鴻薇說，從她揭發林智堅中華大學論文案過程中，多次提醒竹科管理局必須就侵害國家財產權的部分提告，包括去年7月揭發之後她立刻寄出檢舉函、而且8、9月份都有記者會呼籲、10月到台北地方法院告發。

王鴻薇說，當她如此一而再再而三地提醒，竹科管理局若還置若罔聞，請問連中華大學都撤銷林智堅學位，相比台大抄襲案，竹科管理局比不上一個余正煌積極捍衛自身權益嗎？如果至此還不提告，政府機關故意作賤國家財產，竹科管理局要如何向全民交代？