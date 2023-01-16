發現金特別條例 朝野同意明後2天付委審查

九合一大選順利落幕，許多人也紛紛猜測2024總統之戰的可能人選，其中國民黨籍新北市長侯友宜就頻頻被點名。然而，針對侯友宜可能面臨的「落跑」打擊，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，「春節以後各黨去做一個民調就好」。

2023-01-16 10:54