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發現金特別條例 朝野同意明後2天付委審查

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院議場。記者林澔一/攝影
立法院議場。記者林澔一/攝影

立法院會今天確立攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案議程，朝野黨團今協商後決議，將政院版及國民黨團版2版本草案，併案交付委員會，於明、後2天審查。

行政院會日前通過，攸關發全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規範超徵稅收中的3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍。

朝野黨團協商後同意，將國民黨團提出的「稅收超徵全民共享發放特別條例」草案、政院版「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，併案交付經濟、內政、財政、交通、社福衛環共5委員會審查，於1月17日、1月18日兩日召開委員會併案審查，並不提出復議。

至於今年度中央政府總預算案，則依日前黨團協商結論，在1月19日周四院會進行處理，及進行保留部分的提案表決，並完成三讀。

同時，在周四院會也將針對「公務人員任用法」修正草案的保留條文展開表決，並完成三讀。

共享經濟 國民黨 行政院

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