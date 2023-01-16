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蘇貞昌自比袁崇煥 王鴻薇批比喻非常不恰當

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天下午將就職立委，她上午參加議會國民黨團舉辦的歡送會並接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天下午將就職立委，她上午參加議會國民黨團舉辦的歡送會並接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影

行政院長蘇貞昌遭外界質疑「撒幣救官位」，他日前受訪時自比忠臣「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」當選台北市立委第三選區補選的台北市議員王鴻薇今天說，若蘇貞昌是袁崇煥，那蔡英文總統不就是崇禎了嗎？這種比喻實在很不恰當。

台北市議會國民黨團今天舉辦歡送會送別下午就要到立院宣誓就職的王鴻薇，王鴻薇在活動後接受媒體聯訪。

王鴻薇說，蘇貞昌昨天的比喻確實非常奇怪，很多人都說怎麼會這樣說呢？若他是袁崇煥，那蔡總統不就是崇禎那位亡國的皇帝了嗎？這種比喻實在非常不恰當。

王鴻薇說，她要提醒蘇貞昌，現在已經進入民主社會，閣揆的任命權本來就在總統，現在全部台灣人民都希望蘇貞昌下台以示負責，現在他卻把明朝的事情搬來，難道是要拿明朝的劍斬民國的官嗎？實在是太荒謬了。

副總統賴清德昨天當選民進黨主席，媒體追問民進黨目前是否有新氣象？王鴻薇說，目前還看不出來，大家現在都看到民進黨和向黨員報告的狀況，認為民進黨應該改革和反省，她認為賴清德目前還是處於「和稀泥」的狀態，所以到目前為止，還看不出大開大闔要改革的氣象。

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天下午將就職立委，她上午參加議會國民黨團舉辦的歡送會並接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天下午將就職立委，她上午參加議會國民黨團舉辦的歡送會並接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影

王鴻薇 蘇貞昌 民進黨

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