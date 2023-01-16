蔣萬安遇事不決斷「小孩玩大車」?王鴻薇：做好事較重要

媒體報導台北市長蔣萬安遇事不決斷，市政會議都要副市長李四川代為裁示，遭譏諷是「小孩玩大車」。台北市議員王鴻薇今天說，若用負面角度去看什麼都是負面的，批判者若現在還圍繞在小枝小節是雞蛋裡挑骨頭，北市府能否把事情做好比較重要。

壹蘋新聞網報導，蔣萬安上任三周，事事授權副市長李四川決斷，北市府頻繁開會卻都沒有答案，府內人員都開玩笑是在「半休假」狀態。

台北市議會國民黨團今天舉辦歡送會，送別下午將到立法院宣誓就職的王鴻薇，王鴻薇在活動後接受媒體聯訪。

王鴻薇說，她不了解媒體所謂的「決策能力不夠」的具體事證是什麼，還是只是一個隨便的評論，但至少目前為止，李四川所督導的相關路平這一點就很能回應很多台北市民的共同期待。

王鴻薇說，蔣萬安之前取消的七點半晨會，這也不代表決策能力不夠，代表是要提高效率，過去市府有多少是「以會養會」，不停地開，但沒有效率也沒有用，她今天上午還沒離開台北市議會，她不覺得蔣萬安有決策能力不足的狀況，她認為蔣萬安很願意改革。