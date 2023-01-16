時力主張先處理總預算再特別條例 反對無差別普發現金

立法院本會期延會至1月19日，預計處理「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，時代力量黨團主張優先處理中央政府總預算案，並且反對無差別的普發現金，超徵稅收應該用在刀口上。

時代力量立法院黨團上午舉行「稅收超徵全民共享法案」記者會，主張預算會期應該優先完成年度公務總預算審議，對於行政院現在送進立法院「包山包海」的特別條例則需嚴格把關審查，謹慎檢視財政收支。

邱顯智指出，立法院長游錫堃今天召集黨團協商處理「稅收超徵全民共享條例」等2案，時代力量黨團堅決反對2大黨為了兌現自身普發現金的政治支票，在過年前短短4個工作天就要以逕付二讀的方式背書完成條例審查，簡直荒謬，因此時代力量黨團並未提出對應草案。

邱顯智說，時代力量黨團要求先處理總預算及待三讀的法案後，再處理特別預算條例，上周五卻被民進黨團總召柯建銘批評「在野黨綁架總預算」，根本是子虛烏有的指控。

邱顯智說明，根據《預算法》第51條規定，總預算案應在會計年度開始1個月前由立法院議決，並且在會計年度開始的15天前由總統公布，但是新的會計年度已經開始16天，立法院卻尚未完成112年度中央政府總預算及附屬單位預算的審議。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，我國的財政紀律一直以來存在嚴重的問題，就是常態性編列特別預算，現行《預算法》規定，編列特別預算應符合「緊急、重大、不定期」等要件，然而蔡政府執政以來頻頻編列特別預算，卻非所有特別預算都符合「緊急、重大、不定期」的情況。

陳椒華強調，特別預算的編列絕對不得舉債發現金，尤其這次行政院版本條例特別明文，所需經費來源不受「公共債務法」第5條第7項規定的限制，時代力量黨團主張，國發會與主計總處應向全國國民說明清楚，此次特別預算支出會舉用多少債務來支應。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，如果要利用這筆稅金來加強韌性，應該優先用在經濟與社會地位上較脆弱的群體，合理的共享經濟成果，例如因為疫情而承受嚴重衝擊的人民，恢復他們經營正常且穩定的生活能力。

邱顯智主張，特別條例應該依循正常程序，切勿架空法案審議程序，逼迫立法院在短時間內通過，同時要謹慎檢視我國財政收支、預算編列的情況，不要讓特別預算常態化，應該把公帑用在真正緊急迫切的需要上，時代力量黨團反對無差別普發現金，而是要有條件地發給現金津貼。