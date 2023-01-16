影／盧秀燕講公道話 蘇貞昌今台中當面感謝：倍感溫暖

國道四號台中環線豐原潭子段計畫全線通車，今天上午舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌致詞時說，他特別謝謝盧秀燕市長，5天前有記者詢問她，盧秀燕為中央執政團隊講公道話，讓中央團隊所有同仁倍感溫暖，他對有講的人要特別表示感謝，今天就在公開場合當面謝謝盧市長。

盧秀燕致詞也感謝蘇貞昌院長帶來台中市的新年禮物，國道四號台中環線豐原潭子段全線通車，她感謝行政院聽見地方的聲音，10多年來對這條路的支持，尤其最近幾年興建時間，剛好就在蘇貞昌院長第二次當行政院長任內，她說蘇院長對這條路極為重視，一再交待要加強加速興建，去年先通車部分，她再次謝謝蘇院長，經費304億元，全由中央負擔，她祝福大家政務興隆。