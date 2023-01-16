下午就任立委 王鴻薇巿議會歡送會哽咽告別

台北市立委第三選區補選當選人、台北市議員王鴻薇今天下午將宣誓就職立法委員。台北市議會國民黨團今天上午替王鴻薇舉辦歡送會，感傷又開心的場面讓她一度哽咽說不出話，說立法院目前延會到19日，這段時間她會以「見習」態度，做好充分準備，進入戰鬥位置。

北市議會國民黨團今天在議會七樓舉辦歡送會，台北市議會議長戴錫欽、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨團書記長秦慧珠及多位台北市議員詹為元、李柏毅、林杏兒、應曉薇及台北市政府工務局長黃一平等人出席。

王鴻薇說，她今天百感交集，自己當了16年議員，和黨團議員們並肩作戰，很多法案和重要政策在大家團結努力下推動，最明顯的例子就是重陽敬老金，很多事情都歷歷在目，她感謝議會和府會這些年來給她的協助，她進了立院會好好努力，她以後雖然進立院，但精神跟心會長期和大家在一起。

秦慧珠說，黨團一年內辦了兩場歡送會，去年歡送羅智強時心裡很不捨，今年王鴻薇雖然依依不捨但很開心，今天是最後一天以同事身分稱呼王鴻薇是議員，她今天要正式就職，他們對她充滿祝福期待，希望她到立院後好好替大家發聲。

黃呂錦茹說，王鴻薇用36天完勝蔣萬安原本的立委選區，接棒進入立院，相信她進立院後戰力十足、精準，可以撼動中央政府的種種缺失，王鴻薇也非常努力，她雖未正式就任，但這幾天都已經在中山區跑行程了。