蔣萬安遭諷「小孩玩大車」 巿府發言人：挑撥離間老哏又來了

台北市長蔣萬安上任三周，前兩天舉行「台北隊共識營」凝聚團隊默契，不過傳出多位市府人員私下抱怨他「遇事不做決斷」，市政會議都要副市長李四川代為裁示，遭諷「不知誰在當市長」，嘆蔣萬安宛如「小孩玩大車」。北市府發言人羅旺哲今天在臉書表示，「挑撥離間的老哏又來了。」

羅旺哲今天在臉書提到，看到媒體寫報導內容，有不具名人士暗指，蔣萬安市長遇事都靠李四川，只能說，這完全是有心人挑撥離間的老哏。

羅說，市長蔣萬安上任三周以來，面對市民關心的市政問題，市府團隊展現效率面對、處理。從大型的跨年活動、再到用路人關心的鋪馬路、人行道問題，以及大巨蛋防火審查通過。這一切的一切，都是所有市府團隊同仁的努力。

羅旺哲提到，川伯副市長的溫暖、認真，外界真的不需要這樣傷害他，而蔣萬安市長的努力，市民更是有目共睹。「一支球隊要強，靠的絕對是合作無間，各自發揮長才，有人投三分球、有人搶籃板、有人跑快攻、有人下達戰術指令，絕對不是單靠一位明星球員，就可以拿到總冠軍」。

羅旺哲說，「真的不用這樣挑撥離間。為民做事，我們會繼續努力！」