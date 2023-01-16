袁崇煥死清兵入關 蘇貞昌：團結對外 別中了分化離間計
行政院長蘇貞昌昨天的袁崇煥死清兵入關說，掀起政壇熱議，今早出席台中國四豐潭段通車典禮時表示，袁崇煥已經死了幾百年，連滿清皇帝都承認，當年分化離間成功，才能拿下天下，歷史是面鏡子以古鑑今，呼籲國人同胞在當今局勢險惡，要大家團結對外，不要再中了分化離間計而再次上當。
蘇貞昌日前針對閣員分享「茶壺說」，今早也說，所有的話當天逐字稿都有，請大家參考，他一路走來有許多體悟，和閣員分享，也是感謝加油。內閣改組傳言不斷，他也強調，一時閒言碎語不重要，民調起伏也不必放心上，國家向前進才最重要。
內閣改組傳言多，蘇貞昌近日頻頻下鄉、頻繁發言，也引發關注。他說，行政院長的責任是護國衛民，不能打烊一刻也不能休息，一分鐘不能怠慢，國事如麻，許多事由院長結合中央、地方努力。
蘇貞昌說，就像蘇花公路大清水段坍方，他昨趕到現場慰問加油，今一大早主持擴大防疫會議，再趕到台中來和鄉親，感謝辛苦的工程人員，打通台中最重要的環狀公路，終於可在過年前通車。
他強調，行政院長就是這樣子和大家一起努力，最重要的是忍住辛苦，頂著責罵，讓所有國人需要的建設如期完成，痛苦會過去，美麗建設會留下來；作為行政院長最在意的就是給辛苦的工作人員加油打氣，一時閒言碎語不重要，民調起伏也不必放心上，國家向前進才最重要。
針對立院審查特別條例，蘇貞昌說，蔡總統領導下，國人團結努力，台灣才能在疫情嚴峻下，全世界都受衝擊，還能創出11年來最好經濟成績，總統裁示把錢用來強韌經濟，照顧受衝擊產業與國人同胞，還要因應不時之需，把經濟成果與大家分享。
他強調，立法院要求行政院送出特別條例，行政院已經送到立法院，尊重立院職權，希望能盡速通過，只要預算一通過，就可以在開春後給國人同胞從小到老每人六千元。希望大家一起努力。
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