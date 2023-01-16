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國民黨：政院版特別預算1000億加強經濟韌性疑空白授權

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立院黨團上與舉行「莫拿3800億大撒幣 綁架年前發現金」記者會。記者曾原信／攝影
國民黨立院黨團上與舉行「莫拿3800億大撒幣 綁架年前發現金」記者會。記者曾原信／攝影

國民黨立院黨團上與舉行「莫拿3800億大撒幣 綁架年前發現金」記者會，提出兩項要求，行政院3800億特別預算中包括1000億的加強社會韌性等項目不宜空白授權，除發放現金的預算外，必須交付委員會審議；而國民黨版僅發現金，應逕付二讀盡速完成立法，在年前發現金。

國民黨團總召曾銘宗表示，行政院上星期四才通過3800億「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，動作很慢。其中挹注勞健保基金及台電等1000多億，加強經濟及社會韌性1000億，普發現金1100億，還保留400億，要立法院空白授權。

曾銘宗表示，行政院昨天說普發6000元的預算案已經編好了，只是不送出來，立法院通過特別條例就送出；但假設按照國民黨的提案和時程，條例趕快送來，現在預算就可以送了，早在年前就可以發現金，現在包括3800億預算，綁架全民發現金。

曾銘宗說，國民黨提出兩項要求，人民納稅錢要花在刀口上，3800億特別預算包括1000億的加強社會韌性等項目不宜空白授權，國民黨主張要交付委員會審議；國民黨版只有發放現金相對單純，朝野協商將強力要求國民黨版逕付二讀，盡速完成立法，請行政院就普發現金的預算趕快送來，在年前發現金。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯表示，行政院提出3800億「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」裡，比國民黨所提出的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」多出改善社會韌性的部分（1000億）。但目前世界經濟情勢還仍在變化，未來到底是哪個部分會面臨高度風險，朝野目前還沒共識，所以這1000億是模糊的，要立法院空白授權。

謝衣鳯說，如果要在過年前發放現金，國民黨團在朝野協商上，應該要將國民黨版本的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」逕付二讀，希望朝野能共同來合作；國民黨立委林思銘表示，國民黨的版本簡單、不複雜，合情合理又合法，民進黨政府應該將該案逕付二讀，在過年前通過，盡速發放 。

國民黨立委洪孟楷批評，任何政黨意圖用其他方式延宕通過方現今的特別條例，就是不想讓台灣人民過好年，國民黨團予以譴責。

國民黨立委吳怡玎表示，民進黨說國民黨團綁架總預算議題操作，國民黨確實綁架總預算，但為的是讓民眾安心過好年，國民黨的版本非常簡單，就是普發現金，但民進黨的版本是要「綁架發現金」，加強產業韌性在公務預算就該做的，而且怎麼可能在4個工作天審完，擺明就是不想讓特別條例在4天內通過。

國民黨 共享經濟 行政院

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