侯友宜出戰2024恐被冠上「落跑市長」？ 吳子嘉大膽提1解方
九合一大選順利落幕，許多人也紛紛猜測2024總統之戰的可能人選，其中國民黨籍新北市長侯友宜就頻頻被點名。然而，針對侯友宜可能面臨的「落跑」打擊，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，「春節以後各黨去做一個民調就好」。
台灣民意基金會昨（15）日早上發表即時民調，「今年是總統大選年，國民黨內目前傳出有意參選的人不少，包括朱立倫、侯友宜、趙少康和郭台銘。這四個人當中，您比較希望誰出線？」透過結果可以發現，7.9％支持朱立倫、36.7％支持侯友宜、4％支持趙少康、28.6％支持郭台銘、19.4％沒意見，以及3.4％不知道或拒答。
對此，網路節目《董事長開講》昨日有道題目，「侯如果選總統，如果被打成半路落跑，怎麼解釋才能解套？」吳子嘉表示，「非常簡單！在春節以後，各黨就去做一個民調就好，問全台灣的人說『侯友宜去選總統到底是不是落跑？』就這麼簡單」。
除此之外，吳子嘉更大膽喊話，「我們把民調公布出來，甚至再加一個盧秀燕，兩個人一起選，看『侯盧配』算不算落跑。我跟你保證，老百姓不會認為這是落跑，因為這是第二任了」。
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