快訊

木曜射箭傷人意外！賤葆認「射箭選手就是我們」 揭事後處理過程

陸「無人航母」引關注 科考船可能搖身一變轉軍用

王浩宇影射王世堅父親「背骨」 蔡正元嘆：乞丐趕廟公

侯友宜出戰2024恐被冠上「落跑市長」？ 吳子嘉大膽提1解方

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市長侯友宜。 圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜。 圖／聯合報系資料照片

九合一大選順利落幕，許多人也紛紛猜測2024總統之戰的可能人選，其中國民黨籍新北市長侯友宜就頻頻被點名。然而，針對侯友宜可能面臨的「落跑」打擊，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，「春節以後各黨去做一個民調就好」。

台灣民意基金會昨（15）日早上發表即時民調，「今年是總統大選年，國民黨內目前傳出有意參選的人不少，包括朱立倫、侯友宜、趙少康和郭台銘。這四個人當中，您比較希望誰出線？」透過結果可以發現，7.9％支持朱立倫、36.7％支持侯友宜、4％支持趙少康、28.6％支持郭台銘、19.4％沒意見，以及3.4％不知道或拒答。

對此，網路節目《董事長開講》昨日有道題目，「侯如果選總統，如果被打成半路落跑，怎麼解釋才能解套？」吳子嘉表示，「非常簡單！在春節以後，各黨就去做一個民調就好，問全台灣的人說『侯友宜去選總統到底是不是落跑？』就這麼簡單」。

除此之外，吳子嘉更大膽喊話，「我們把民調公布出來，甚至再加一個盧秀燕，兩個人一起選，看『侯盧配』算不算落跑。我跟你保證，老百姓不會認為這是落跑，因為這是第二任了」。

侯友宜 吳子嘉 盧秀燕 民調 總統大選

延伸閱讀

民調逼近恐成「郭侯配」？ 侯友宜：一起扮演不同角色

賴清德當選民進黨主席 陸學者：認清大勢才有出路

補兩岸外交學分 侯友宜出訪首選新加坡？

立委初選排藍民調？高嘉瑜：走「11寇」回頭路

相關新聞

袁崇煥死清兵入關 蘇貞昌：團結對外 別中了分化離間計

行政院長蘇貞昌昨天的袁崇煥死清兵入關說，掀起政壇熱議，今早出席台中國四豐潭段通車典禮時表示，袁崇煥已經死了幾百年，連滿清...

新竹巿行政處長爆婚外情今道歉提辭呈 高虹安火速批准

民眾黨主席柯文哲愛將、被新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓今遭媒體爆出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的人妻黨工，對此...

國民黨：政院版特別預算1000億加強經濟韌性疑空白授權

國民黨立院黨團上與舉行「莫拿3800億大撒幣 綁架年前發現金」記者會，提出兩項要求，行政院3800億特別預算中包括100...

王浩宇影射王世堅父 他嘆：反差出俗話「乞丐趕廟公」

民進黨桃園市前議員王浩宇影射北市議員王世堅父親王明德出賣同學，國民黨前立委蔡正元在臉書貼文1950年這段歷史說，外省人的...

侯友宜出戰2024恐被冠上「落跑市長」？ 吳子嘉大膽提1解方

九合一大選順利落幕，許多人也紛紛猜測2024總統之戰的可能人選，其中國民黨籍新北市長侯友宜就頻頻被點名。然而，針對侯友宜可能面臨的「落跑」打擊，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，「春節以後各黨去做一個民調就好」。

蔣萬安遭諷「小孩玩大車」 巿府發言人：挑撥離間老哏又來了

台北市長蔣萬安上任三周，前兩天舉行「台北隊共識營」凝聚團隊默契，不過傳出多位市府人員私下抱怨他「遇事不做決斷」，市政會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。