新竹巿行政處長爆婚外情今道歉提辭呈 高虹安火速批准

民眾黨主席柯文哲愛將、被新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓今遭媒體爆出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的人妻黨工，對此，謝回應，關於媒體報導內容，犯錯就是犯錯，他沒有更多回應與說法，已第一時間向高虹安及柯文哲說明，並向高提出辭呈，對於受影響的家人、友人及同事，他感到無比抱歉。

新竹巿行政處長爆婚外情辭職，巿府今天上午表示，巿長高虹安昨晚已接獲謝泊泓辭職信並已准辭。

根據竹市府代理機制，行政處長職務暫由副處長代理。竹巿府發言人施淑婷表示，市政不會落勾，市長就職前亦有其他面試人選，會盡快安排行政處長接任者，市長室也有對接行政處各科室的管道，請市民朋友放心。

由立委轉戰新竹市長成功的高虹安，去年12月22日上任前公布竹市府小內閣，其中被視為民眾黨主席柯文哲的核心幕僚、民眾黨祕書處主任32歲謝泊泓擔任行政處長，未料新官上任不到一個月，就被爆出婚外情。

根據鏡週刊報導，才上任半個月且已婚的謝泊泓外遇對象是模特兒出身、曾一起在民眾黨共事的已婚小祕書，並拍到本月11、14、15日謝泊泓背著老婆與該女子在街上牽手熱吻，甚至直奔新竹市府提供給局處首長的職務宿舍過夜。