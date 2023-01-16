王浩宇影射王世堅父 他嘆：反差出俗話「乞丐趕廟公」

民進黨桃園市前議員王浩宇影射北市議員王世堅父親王明德出賣同學，國民黨前立委蔡正元在臉書貼文1950年這段歷史說，外省人的王浩宇用1950年的歷史事件，想要指控本省人的王世堅有著「背骨」的父親王明德，剛好反差出台灣俗話「乞丐趕廟公」。

蔡正元說，王浩宇是民進黨的外省人，他身上的DNA是黨國體制時期的國民黨，運送到台灣島的產物；王世堅是民進黨的本省人，他身上的DNA是大清帝國時期，渡海來台的福建人的後裔，王世堅父親王明德在學生時代就參加中國共產黨，擔任成功中學支部書記，負責發送中共宣傳刊物《光明報》遭女友的父親舉報，國民黨的反共閻羅王郭守紀循線逮捕中共在台灣的重要幹部蔡孝亁、陳福星、張志忠、鍾浩東。

蔡說，蔡孝亁和陳福星被捕後，變節投降國民黨，導致中共在台灣大學、成功中學和基隆中學的幹部大批遭逮捕，當然也有人逃過一劫，李登輝就是其中之一，張志忠和鍾浩東拒絕投降唱著「幌馬車之歌」走向刑場赴死，寫下台籍共產黨人的歷史悲歌。

蔡正元提到，當時的國民黨還是「親日政黨」，因此中共在台灣發展出統一、反日、鬥爭國民黨的政治路線，卻都在1952年全數被國民黨殲滅，有1500名以上在台灣的中共黨員遭槍決，史稱「白色恐怖事件」，國民黨的反共閻羅王郭守紀原本也是共產黨林彪手下的間諜，後來轉投到國民黨戴笠手下，再改變立場轉入汪精衛手下當特務，戰後又再轉投戴笠門下，改名叫谷正文。

蔡說，當時的時代很複雜，郭守紀如此，蔡孝亁和陳福星也是如此，王世堅的父親王明德，當時未滿20歲相對單純，只知道為共產主義奮鬥，被判感化教育，以當時王明德的低階角色，和共產黨的單線領導制度，王明德認識的共產黨幹部不多，談不上出賣同志。

蔡正元提到，這些犧牲生命的共產黨魂矗立在凱達格蘭大道的白色恐怖紀念碑上，也矗立在北京西山公園的無名英雄紀念廣場上，民進黨人站在這段國共鬥爭歷史上，怪異的推銷「返校」電影情節，欲言又止的談「白色恐怖」，既想扮演一個角色，卻始終是個四不像的角色。