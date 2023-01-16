【專家之眼】越南也在南海搞雙標 台灣應有回應

越南是東協十個會員國當中與中國大陸就南海西沙與南沙島礁主權與海洋權利鬥爭最強硬、最尖銳的國家。

2015年開始，北京積極採取大動作在南沙群島所占島礁進行抽砂填海造陸活動，越南跳出來加入美國主導陣營，大肆抨擊中國大陸違反了2002年11月4日所簽署的《南海各方行為宣言》，指控北京的活動侵犯越南的領土主權，威脅南海地區之和平與穩定。

依據《南海各方行為宣言》第五條規定，在南海爭議解決前，各方承諾保持自我克制，不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動，此應包括填海造陸。由於越南簽署了此項宣言，有義務遵守並執行相關規定。

自2013年開始至今，只要一提到南海填海造陸活動，各方劍指的當事國就是中國大陸。已往，美國所發布南海政策聲明也一再指控北京違反承諾，要求停止該活動。

去年11月上旬，東協召開第40與41屆峰會 (ASEAN Summit) 後所發布的主席聲明表示：南海地區之填海造陸活動和嚴重意外事件的發生有損互信，升高緊張，並可能破壞地區內的和平、安全、及穩定。聲明中重申充分、有效履行《南海各方行為宣言》全部規定的重要性。

約在同時所召開的《南海各方行為宣言》簽署20周年紀念會與第17屆東亞峰會(East Asia Summit)，在會後所公布的主席聲明也都納入相同文字，表示對填海造陸活動的關切，並呼籲各方履行簽署《南海各方行為宣言》所作承諾。

上月中旬，美國華府智庫CSIS公布一份報告，指出越南在2022年後半年加速、擴大在其所占島礁進行填海造陸的活動，導致增加了約420英畝的新土地。

去年下半年，越南填海造陸活動主要是在南沙群島所占據的鴻庥島 (Namyit Island)、畢生礁 (Pearson Reef)、敦謙沙洲 (Sand Cay)、無乜礁 (Tennent Reef) 此四島礁。鴻庥島已造陸117英畝，畢生礁造陸119英畝，大於越南所占的主要軍事基地南威島 (Spratly Island) 的97英畝，而無乜礁由原本的柱狀結構也已變成64英畝的人工陸地。

越南在2021年11月就開始在柏礁 (Barque Canada Reef) 的東南邊挖浚，然後在去年5月進行西北邊的填海造陸。大現礁 (Discovery Great Reef)、南華礁(Cornwallis South Reef)、日積礁 (Ladd Reef)、六門礁 (Alison Reef) 的挖浚活動分別始於去年的10月、11月、及12月。柏礁造陸面積已達58英畝。

雖然去年越南的造陸面積與北京在2013年至2016年期間抽沙填海所建的3,200英畝新陸地相比是小巫見大巫，而越南使用的造陸工程設備也無法與中國大陸相比，但此新活動呈現出越南加大南海所占島礁建設的決心。

究竟在新的一年，越南是否會繼續在南沙群島加大進行填海造陸工程？北京又將採取何種反制因應措施？此不得而知。但不容否認，越南已違反《南海各方行為宣言》，侵犯兩岸南海島嶼領土主權。

去年12月初，越南外交部聲稱，台灣在太平島周邊水域進行例行性實彈演習，是「嚴重侵犯」越南對南沙群島的主權，且將引發緊張情況，使該南海局勢「複雜化」。

我外交部針對越南的填海造陸雙重標準行動是否也應有所回應。除指控越南在南海問題上搞雙標外，應強烈抗議其活動已侵犯我南沙群島的主權，要求河內遵守《南海各方行為宣言》與國際法相關規定，停止南海抽砂填海造陸活動。