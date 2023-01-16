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連戰回憶319當天探視陳水扁遭婉拒 隔天提選舉無效之訴

【即時短評】自比忠臣借古諷今 蘇貞昌有力可回天？

聯合報／ 本報記者鄭媁
行政院長蘇貞昌以「袁崇煥不死，清兵何以入關？」回應外界對他「撒幣救官位」的質疑。記者陳正興／攝影
行政院長蘇貞昌以「袁崇煥不死，清兵何以入關？」回應外界對他「撒幣救官位」的質疑。記者陳正興／攝影

平日喜愛引經據典的行政院長蘇貞昌，昨天以「袁崇煥不死，清兵何以入關？」回應外界對他「撒幣救官位」的質疑。蘇揆拿忠臣冤死的故事，自況救駕有功，最後卻被君主處以凌遲，心中怨氣可想而知，也難怪被猜測對蔡英文總統叫板意味濃厚。

民進黨九合一選舉慘敗後，「蘇內閣」遲未改組、歹戲拖棚，讓黨內風向出現變化。如今，國民黨在立法院挾今年度中央政府總預算案及發現金特別條例，成功拖延內閣改組時程，更見綠營陣腳大亂。

先是傳出蘇貞昌留任可能性高，而後又傳出陳建仁與鄭文燦組閣聲浪；「陳鄭配」消息一出，兩人各有護航高端疫苗及論文抄襲的質疑，在內閣總辭尚未宣布前，院長寶座鹿死誰手仍在未定之天。

在閣揆保衛戰的決戰前夕，蘇揆受訪時原先是回應「政務推動不能開天窗」，呼籲外界不要扭曲、抹黑、重傷及分化，話鋒一轉，提及「明朝最後一道防線」袁崇煥，寓意頗耐人尋味，不僅是對蔡英文，更是對民進黨內派系喊話。

蘇貞昌何出此言？眾所周知，蘇領導風格強勢專制，也因這股霸氣，助民進黨在二〇一八大敗後，坐鎮政院，讓蔡英文不致跛腳；去年九合一民進黨再敗，接連的嘉義市長選舉、立委補選也難挽頹勢，閣揆人選將是關鍵，現今傳出「蘇下陳上」，陳建仁能否擔此大任，外界已先打上問號。

顯然，蘇貞昌自恃可作為蔡政府最後一道防線，又不時在臉書及公眾場合細數政績，營造施政團隊勞苦功高、卻「做到流汗，被人嫌到流涎」的委屈，只盼力可回天。

眼看大勢將去，蘇「借古諷今」，意圖力挽狂瀾。只是，大明王朝的結局，無需贅言，反而是蘇的引喻，又引發更多權力鬥爭的聯想。

蔡英文 民進黨 蘇貞昌

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