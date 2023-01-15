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獨／軍方尊蔣有成 民進黨總統府逐年編預算修繕大溪陵寢

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
大溪陵寢園區內的蔣故總統經國先生紀念室。記者洪哲政／攝影
大溪陵寢園區內的蔣故總統經國先生紀念室。記者洪哲政／攝影

桃園前總統蔣經國先生暫厝的大溪陵寢，屋齡已屆六十年，建物排水不良，雖然連年修補，仍被發現有鋼筋裸露、漏水、牆壁裂縫及崩落現象，尤其是蔣經國文物展示用的紀念室部分，外牆已出現裂縫，總統府第三局今年編列三百萬元預算，計畫搶修，未來開始逐年編列定額維護經費。

全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組長傅盈智受訪表示，國軍致力維護兩蔣陵寢的安全莊嚴與肅穆，前來陵寢致敬緬懷的軍民，也藉此實踐落實全民國防理念。

勤於呼籲政府各機關拆除「兩蔣」銅像作為掃除威權象徵的「促進轉型正義委員會」，去年五月間完成階段性任務結束運作，總統府隨即於一百一十二年度在中央政府總預算案「一般行政」業務計畫項下的「基本行政工作維持」分支計畫，針對辦理大溪陵寢建築物整修經費編列三百萬元預算，引起注意。

立法院預算中心表示，大溪陵寢為一層樓的平頂建物，其構造為加強磚造結構，屋齡已逾六十年，且陵寢園區內因林木茂盛，水氣偏重，屋頂排水系統常因落葉斷枝阻絕，致建物天花板經常性滲水，牆壁亦出現壁癌造成局部崩落，歷年均採局部施作方式以小額修繕進行即時維護，但因建物結構滲水多年，為妥善維護歷史建物及人員安全，遂邀請專業團隊進行現場初勘，實際勘查後發現，建築物多處有鋼筋裸露、漏水、牆壁裂縫及崩落現象

記者日前訪問大溪陵寢，桃園管理組表示，建物歷年來均作小額整修，外觀雖然勤於修補，不見滲漏，但建物實則因排水不良結構飽含水份，尤其是蔣故總統經國先生紀念室一角，外牆已見明顯裂縫。由於大溪陵寢前身是總統府檔案庫，產權為總統府第三局所有，因此由總統府編列預算進行整修，預計今年動工。

傅盈智受訪表示，中華民國政府於卅八年播遷來台，當時國家形勢峻，所幸先總統 蔣公及蔣故總統經國先生確保了台海安全及國家穩定，為國家發展打下了厚實的基礎。而今總統靈柩奉厝於此，成為遊客造訪大溪的熱門景點，每當致敬勤務時，過去為了國家無私奉獻的前輩們，總會前來對兩位故總統表達緬懷及追思，慎重的態度，不僅是對已故總統父子的情誼展現，更是落實「全民國防」理念的具體實踐。官兵也將繼續秉持「忠於國家、愛護人民」的精神，戮力維護陵寢的安全莊嚴與肅穆。

大溪陵寢至今仍有三軍儀隊輪駐，每半小時進行衛兵交接，繁複的儀隊槍法操演，成為旅遊景點。陵寢並有憲兵看守哨點，定時查哨。慈湖陵寢潑漆事件發生後，除謁靈外，陵寢迴廊內室已暫停開放至今。

大溪陵寢至今仍有三軍儀隊輪駐，每半小時進行衛兵交接，繁複的儀隊槍法操演，成為旅遊景點。記者洪哲政／攝影
大溪陵寢至今仍有三軍儀隊輪駐，每半小時進行衛兵交接，繁複的儀隊槍法操演，成為旅遊景點。記者洪哲政／攝影
大溪陵寢的蔣故總統經國先生紀念室復刻蔣經國生前在總統府的辦公室原貌，室內時空凝結，時鐘指向卅五年前一月十三日下午三時五十五分蔣經國離世那一刻。記者洪哲政／攝影
大溪陵寢的蔣故總統經國先生紀念室復刻蔣經國生前在總統府的辦公室原貌，室內時空凝結，時鐘指向卅五年前一月十三日下午三時五十五分蔣經國離世那一刻。記者洪哲政／攝影

總統府 桃園 蔣經國

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