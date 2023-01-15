獨／軍方尊蔣有成 民進黨總統府逐年編預算修繕大溪陵寢

桃園前總統蔣經國先生暫厝的大溪陵寢，屋齡已屆六十年，建物排水不良，雖然連年修補，仍被發現有鋼筋裸露、漏水、牆壁裂縫及崩落現象，尤其是蔣經國文物展示用的紀念室部分，外牆已出現裂縫，總統府第三局今年編列三百萬元預算，計畫搶修，未來開始逐年編列定額維護經費。

全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組長傅盈智受訪表示，國軍致力維護兩蔣陵寢的安全莊嚴與肅穆，前來陵寢致敬緬懷的軍民，也藉此實踐落實全民國防理念。

勤於呼籲政府各機關拆除「兩蔣」銅像作為掃除威權象徵的「促進轉型正義委員會」，去年五月間完成階段性任務結束運作，總統府隨即於一百一十二年度在中央政府總預算案「一般行政」業務計畫項下的「基本行政工作維持」分支計畫，針對辦理大溪陵寢建築物整修經費編列三百萬元預算，引起注意。

立法院預算中心表示，大溪陵寢為一層樓的平頂建物，其構造為加強磚造結構，屋齡已逾六十年，且陵寢園區內因林木茂盛，水氣偏重，屋頂排水系統常因落葉斷枝阻絕，致建物天花板經常性滲水，牆壁亦出現壁癌造成局部崩落，歷年均採局部施作方式以小額修繕進行即時維護，但因建物結構滲水多年，為妥善維護歷史建物及人員安全，遂邀請專業團隊進行現場初勘，實際勘查後發現，建築物多處有鋼筋裸露、漏水、牆壁裂縫及崩落現象

記者日前訪問大溪陵寢，桃園管理組表示，建物歷年來均作小額整修，外觀雖然勤於修補，不見滲漏，但建物實則因排水不良結構飽含水份，尤其是蔣故總統經國先生紀念室一角，外牆已見明顯裂縫。由於大溪陵寢前身是總統府檔案庫，產權為總統府第三局所有，因此由總統府編列預算進行整修，預計今年動工。

傅盈智受訪表示，中華民國政府於卅八年播遷來台，當時國家形勢峻，所幸先總統 蔣公及蔣故總統經國先生確保了台海安全及國家穩定，為國家發展打下了厚實的基礎。而今總統靈柩奉厝於此，成為遊客造訪大溪的熱門景點，每當致敬勤務時，過去為了國家無私奉獻的前輩們，總會前來對兩位故總統表達緬懷及追思，慎重的態度，不僅是對已故總統父子的情誼展現，更是落實「全民國防」理念的具體實踐。官兵也將繼續秉持「忠於國家、愛護人民」的精神，戮力維護陵寢的安全莊嚴與肅穆。