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傳侯友宜出訪首站新加坡 馬英九僅說一句話

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
前總統馬英九今日下午赴板橋慈惠宮發春聯，現場排隊人潮綿延100公尺，人氣不減。記者劉懿萱／攝影
前總統馬英九今日下午赴板橋慈惠宮發春聯，現場排隊人潮綿延100公尺，人氣不減。記者劉懿萱／攝影

2024大選僅剩一年，傳出新北市長侯友宜將出訪新加坡，過去前總統馬英九也曾在新加坡會晤中國大陸國家主席習近平，記者問馬侯此時出訪是否合適？馬受訪僅說「這…我無法判斷。」

馬英九今日下午赴板橋慈惠宮發春聯，現場排隊人潮綿延100公尺，人氣不減。會前受訪被問及國民黨總統初選協調優於初選是否公平？馬說，現在最重要是要意志集中、力量集中，撥亂反制，拯救台灣。

另外，日前已表態爭取黨內提名的張亞中批評，若國民黨認為沒有辦初選就不是民主政黨，被問及是否會讓黨內分裂？馬說，這個階段大家意見很多，希望趕快做到意志集中、力量集中，採取公平的制度，產生有戰力的競選人。

至於傳出新北市長侯友宜首站將出訪新加坡。由於馬英九過去也在新加坡會晤中國大陸國家主席習近平，馬被問及侯出訪新加坡是否合適，馬僅說「這我無法判斷。」

前總統馬英九今日下午赴板橋慈惠宮發春聯。記者劉懿萱／攝影
前總統馬英九今日下午赴板橋慈惠宮發春聯。記者劉懿萱／攝影
前總統馬英九今日下午赴板橋慈惠宮發春聯，現場排隊人潮綿延100公尺，人氣不減。記者劉懿萱／攝影
前總統馬英九今日下午赴板橋慈惠宮發春聯，現場排隊人潮綿延100公尺，人氣不減。記者劉懿萱／攝影

馬英九 新加坡 侯友宜 習近平

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