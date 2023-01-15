被影射父出賣同學 王世堅回應了：其父非潑糞者能侮辱的

民進黨桃園市前議員王浩宇影射民進黨北市議員王世堅的父親王明德出賣同學，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達」。王世堅今天下午受訪表示，今天是民進黨最應該團結的一天，他很遺憾，結果還是有人要出來潑糞。王說，「要吵架改天再吵好嗎？我父親不是這種潑糞者可以去侮辱的」。

王世堅今天說，請他(王浩宇)先去看看電影，看清楚再說，他希望新春喜氣，能夠洗滌潑糞者的心靈，要吵架改天再吵，現在倖存者很多人還在世，跟他父親在世的時候都是很好朋友，王說，「我就不願意提這段，我父親的人格及犧牲，不是潑糞者可以去胡說八道的。」

王世堅也提到，今天是民進黨最應該團結的時候，「我不屑已經被唾棄、被罷免的人，我連名字都不想提，要吵架改天再吵，要吵也是跟水肥車吵，怎麼會有這種小咖？」

王說，這種小咖有計畫性的，在做摧毀黨內不同的聲音，但民進黨多數黨員看得很清楚，今天是民進黨最該團結的一天，希望馬上過年，新年喜氣洋洋，看能不能感化洗滌這些潑糞者汙穢的心靈。

對於立委高嘉瑜的聲援，王世堅今天表示非常謝謝，謝謝高嘉瑜很有正義感，「自顧不暇還聲援我」，到底誰才是對民進黨對台灣價值真的有貢獻，民進黨忠實黨員應該看得很清楚。