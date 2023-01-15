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黃珊珊選立委強碰高嘉瑜挺誰 柯文哲大笑：都是好朋友

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲聽聞時先是哈哈大笑，隨後直呼這是個有趣的題目，「不要鬧了，都是好朋友」。記者曾原信／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲聽聞時先是哈哈大笑，隨後直呼這是個有趣的題目，「不要鬧了，都是好朋友」。記者曾原信／攝影

民進黨立委高嘉瑜近來言行引發爭議，傳出台灣民眾黨有意推派台北市前副市長黃珊珊再戰港湖區立委，民眾黨主席柯文哲今天聽聞時先是哈哈大笑，隨後直呼這是個有趣的題目，「不要鬧了，都是好朋友」。

柯文哲上午與黃珊珊、民眾黨台北市議員陳宥丞等人前往內湖737市場新春揮毫，柯文哲在受訪前先是大笑五聲，接著說這是個有趣的題目，「不要鬧了，都是好朋友」，語畢後便開始向民眾發送春聯。

對此，高嘉瑜上午受訪時說，她跟柯文哲已經很久沒有見面，「我只能說感謝他啦」。

民進黨台北市議員王孝維說，民進黨的立委初選有絕對高度的機制，所以不管是民調也好，或者是要徵召人選也好，對於基層黨員與立委候選人本身，中央黨部一定會做出非常明智的選擇，並且推派出最好的人選。

王孝維說，結果已經非常清楚，2024年的台北市南港、內湖立委選舉絕對精彩絕倫，「這是一場漂亮女人的世紀立委選舉」，民進黨應該延續2022年市長選舉的氛圍，繼續投入2024年的區域立委選舉。

民進黨 柯文哲 高嘉瑜 黃珊珊 台灣民眾黨

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