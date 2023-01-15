統戰食品滲透台灣？螺螄粉包裝寫「你是中國人」 議員：應盡速處理

台灣基進台南市議員李宗霖今天指出，最近有款中國大陸螺螄粉食品進口到台灣，因包裝上的字眼為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等統戰意味濃厚的文字，質疑當初主管機關進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？

台南市經發局表示，包裝上的文字非商業標示法所規定的內容，將向經濟部反映。台灣基進說，也將就此一問題向經濟部及陸委會反映，希望能妥善處理。

李宗霖有人在台北巿買到這款食品，他說，根據兩岸貿易許可辦法第11條規定，准許輸入的大陸地區物品，其進口文件上應列明「中國大陸產製」字樣或同義的外文。經主管機關認定物品本身或內外包裝有明顯對台統戰標誌（文字或圖樣），或物品內容有明顯對台統戰的影像或語音，進口人應於通關放行後負責塗銷。

按以上法規規定，政府應塗銷中國螺螄粉食品上方統戰字眼，主責單位在此事上是否有所失職，應檢討在哪一關卡發生紕漏。未來在中國進口貿易商品管理上要更加謹慎小心。然而對於已進口的流通商品，建議政府應以下架商品、塗銷統戰標語的方式補救。

李宗霖說，中國大陸不僅在硬體裝備上處處預備著如何入侵台灣，更是在習以為常的各樣軟性媒介中滲透台灣。而這樣透過各樣管道進行認知統戰的情況可說是愈演愈烈，過去大家所認知的統戰入侵管道可能會是在媒體、文化等入口，如今卻在不曾注意到的食品外包裝上也出現了這樣的字眼，呼籲陸委會、經濟部等主管單位應盡速查明，對外說明清楚，並盡快處理，防止統戰入島入戶入腦入侵人民的生活。