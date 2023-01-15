快訊

112年大學學測社會 試題與解答出爐

被影射父出賣同學 王世堅回應了：其父非潑糞者能侮辱的

T1聯盟／魔獸「雙10」救不了雲豹 年前慘吞10連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統戰食品滲透台灣？螺螄粉包裝寫「你是中國人」 議員：應盡速處理

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣基進台南市議員李宗霖今指大陸進口食品螺螄粉，包裝的文字統戰意味濃。圖／台灣基進台南市黨部提供
台灣基進台南市議員李宗霖今指大陸進口食品螺螄粉，包裝的文字統戰意味濃。圖／台灣基進台南市黨部提供

台灣基進台南市議員李宗霖今天指出，最近有款中國大陸螺螄粉食品進口到台灣，因包裝上的字眼為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等統戰意味濃厚的文字，質疑當初主管機關進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？

台南市經發局表示，包裝上的文字非商業標示法所規定的內容，將向經濟部反映。台灣基進說，也將就此一問題向經濟部及陸委會反映，希望能妥善處理。

李宗霖有人在台北巿買到這款食品，他說，根據兩岸貿易許可辦法第11條規定，准許輸入的大陸地區物品，其進口文件上應列明「中國大陸產製」字樣或同義的外文。經主管機關認定物品本身或內外包裝有明顯對台統戰標誌（文字或圖樣），或物品內容有明顯對台統戰的影像或語音，進口人應於通關放行後負責塗銷。

按以上法規規定，政府應塗銷中國螺螄粉食品上方統戰字眼，主責單位在此事上是否有所失職，應檢討在哪一關卡發生紕漏。未來在中國進口貿易商品管理上要更加謹慎小心。然而對於已進口的流通商品，建議政府應以下架商品、塗銷統戰標語的方式補救。

李宗霖說，中國大陸不僅在硬體裝備上處處預備著如何入侵台灣，更是在習以為常的各樣軟性媒介中滲透台灣。而這樣透過各樣管道進行認知統戰的情況可說是愈演愈烈，過去大家所認知的統戰入侵管道可能會是在媒體、文化等入口，如今卻在不曾注意到的食品外包裝上也出現了這樣的字眼，呼籲陸委會、經濟部等主管單位應盡速查明，對外說明清楚，並盡快處理，防止統戰入島入戶入腦入侵人民的生活。

台南 台灣基進

相關新聞

統戰食品滲透台灣？螺螄粉包裝寫「你是中國人」 議員：應盡速處理

台灣基進台南市議員李宗霖今天指出，最近有款中國大陸螺螄粉食品進口到台灣，因包裝上的字眼為「你是中國人、我也是中國人，四捨...

「港湖」挺高嘉瑜還是黃珊珊？ 柯文哲稱有趣題目 網分析一顯一隱

民眾黨主席柯文哲今天被問及2024「港湖區」立委選舉，若是高嘉瑜對決黃珊珊會支持誰？柯笑說，「這個題目很有趣」。北市前議...

黃珊珊選立委強碰高嘉瑜挺誰 柯文哲大笑：都是好朋友

民進黨立委高嘉瑜近來言行引發爭議，傳出台灣民眾黨有意推派台北市前副市長黃珊珊再戰港湖區立委，民眾黨主席柯文哲今天聽聞時先...

民調逼近恐成「郭侯配」？ 侯友宜：一起扮演不同角色

最新民調顯示，國民黨總統人選中，鴻海集團創辦人郭台銘只差新北市長侯友宜8%，外界好奇是否最後變成「郭侯配」。侯回應，郭台...

新任期首出訪星國補外交學分？ 侯友宜：城市外交永不中斷

傳出新北市長侯友宜市長新任期出訪首站就是新加坡，被外界視為要「補外交學分」，把國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲都當成競...

影／黃偉哲與郭再欽律師同一人 陳椒華：檢調應查兩人金流

台南綠營弊案連連，市長黃偉哲最近親上火線，強調學甲爐渣案是市府主動移送檢調偵辦及清除，同時也清除完畢，但時代力量立委陳椒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。