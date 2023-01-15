「港湖」挺高嘉瑜還是黃珊珊？ 柯文哲稱有趣題目 網分析一顯一隱
民眾黨主席柯文哲今天被問及2024「港湖區」立委選舉，若是高嘉瑜對決黃珊珊會支持誰？柯笑說，「這個題目很有趣」。北市前議員梁文傑今天也在臉書貼文，表示對於柯文哲的回答，「我也覺得很有趣~」。
梁文傑貼文一出，底下也湧入網友留言，有網友說，「可憐喔，黃珊珊被拋棄了嗎？才剛選完耶，他(柯)應該要說是黃珊珊吧，如果沒反射回答，就代表黃珊珊沒有要選立委不然就是被棄了。」不過也有網友稱「高嘉瑜：（柯文哲）是不是真朋友就看這一把了。」
不過也有網友分析「很可趣嗎？柯閃躲式回答，當然是挺黃珊珊」，不過也有網友留言「我個人猜測，柯會找黃珊珊當副手」，也有網友認為「笨蛋!還用問，一個隱一個顯」、「手心手背都是肉」。
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