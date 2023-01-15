黨魁補選中市上午投票率約1成 綠營：達1成6即過關
民進黨黨主席投票今登場，上午陸續有民眾往各區投票所投票，但投票日距年節僅剩一周，且為同額競選，距台中市黨部統計，截至中午，中市投票率約1成。
綠營人士認為，若能投票率達1成6，代表賴座談效果不錯，有得民眾支持；中市黨部執行長張雅旻呼籲黨員踴躍投票，以行動實質支持民進黨、新任黨主席。
民進黨今選舉新任黨主席，但為同額競選，參選人賴清德篤定當選。台中一早天氣不錯，不少民眾赴投票區投票；據民進黨台中市黨部統計，截至中午12時30分，台中投票率約1成。
張雅旻指出，今早天氣不錯，預估投票率將接近2成，投票時間截至今天下午4時，台中依「山海屯市」四區，分別設立投票所，呼籲黨員踴躍出門投票，以實質行動支持民進黨、新任黨主席。
另有綠營人士提到，過往黨主席補選，投票率鮮少突破2成，上次黨主席補選有競爭，選情熱，投票率達1成6；今年民進黨大敗，黨主席由賴清德同額競選，近期勤開說明會，但時機接近年節，若投票率仍能達1成6，就算不錯，有奪得黨員支持。
對於賴清德昨晚於台南政見說明會中，率台南市長黃偉哲、地方立委、市議員等人，向民眾鞠躬道歉，是否有博得支持效果？該人士認為，此舉距離投票日太近，未有足夠發酵時間，預計效果有限。但此舉對有接收到訊息的基層黨員而言，著實能撫慰民進黨大敗的心情，且有效再凝聚向心力。
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