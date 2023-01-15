民調逼近恐成「郭侯配」？ 侯友宜：一起扮演不同角色

最新民調顯示，國民黨總統人選中，鴻海集團創辦人郭台銘只差新北市長侯友宜8%，外界好奇是否最後變成「郭侯配」。侯回應，郭台銘是台灣經濟中重要角色，長年帶動國家經發，感恩郭對國家的貢獻，希望大家一起為國為民，努力扮演不一樣的角色。

台灣民意基金會今日最新民調顯示，就國民黨內部競爭總統數據來看，侯友宜以36.7%支持度領先，但郭台銘也以28.6%支持度緊追在後，外界好奇侯友宜是否會擔心2024年總統大選最後成為「郭侯配」？