聽新聞
test
0:00 / 0:00
民調逼近恐成「郭侯配」？ 侯友宜：一起扮演不同角色
最新民調顯示，國民黨總統人選中，鴻海集團創辦人郭台銘只差新北市長侯友宜8%，外界好奇是否最後變成「郭侯配」。侯回應，郭台銘是台灣經濟中重要角色，長年帶動國家經發，感恩郭對國家的貢獻，希望大家一起為國為民，努力扮演不一樣的角色。
台灣民意基金會今日最新民調顯示，就國民黨內部競爭總統數據來看，侯友宜以36.7%支持度領先，但郭台銘也以28.6%支持度緊追在後，外界好奇侯友宜是否會擔心2024年總統大選最後成為「郭侯配」？
侯友宜今視察中和區壽德滯洪池公園竣工成果，並於活動後接受媒體聯訪時表示，郭台銘在台灣的經濟產業中，扮演非常重要的角色，是長年帶動國家經濟發展的重要關鍵，他對「郭董」對國家努力的貢獻心存感激，大家一起為國為民，努力扮演不一樣的角色，好好的做事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言