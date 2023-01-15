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新任期首出訪星國補外交學分？ 侯友宜：城市外交永不中斷
傳出新北市長侯友宜市長新任期出訪首站就是新加坡，被外界視為要「補外交學分」，把國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲都當成競選總統假想敵。侯今被問到時未否認並表示，新北是國際大城，近年疫情也不影響城市外交，近年總計辦了49場論壇、有298個城市跟新北參與分享，新北城市外交永不中斷。
新北市長侯友宜今視察中和區壽德滯洪池公園竣工成果，並於活動後接受媒體聯訪時指出，新北是一個國際大城市，雖然幾年來受到疫情影響，但都不會影響到新北作為國際城市的外交，這幾年不管透過實體或線上的外交都有，總計辦了49場的國際外交論壇。
侯友宜提到，更重要的是，有298個城市跟新北參與分享，所以新北城市外交永不中斷，疫情後會更密集與全世界大城市一起共同面對，尤其新北是聯合國對台灣第一座城市提出SDGs永續環境指標城市，新北會繼續用永續SDGs與國際介接。
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