影／黃偉哲與郭再欽律師同一人 陳椒華：檢調應查兩人金流

台南綠營弊案連連，市長黃偉哲最近親上火線，強調學甲爐渣案是市府主動移送檢調偵辦及清除，同時也清除完畢，但時代力量立委陳椒華今天表示，全案是在她與當地里長、環保入士等努力下，才被揭發，與黃偉哲說的完全不一樣。

市府表示，郭再欽所聘律師是個人行為，與市府無關。台南市政府環保局於2019年派員與李里長會勘，2020年3月就配合地檢署開挖調查，在媒體報導此案前早已主動關注爐碴議題。

她還說事發至今黃偉哲一直包庇郭再欽，連黃偉哲聘請的律師與郭所聘的都是同一人，合理懷疑兩人有牽連，請檢調單位一定要調查兩人之間是否有違法金流。

陳椒華與時力台南黨部今天一早到北區鴨母寮市場分送紅包袋與春聯，並公布新年新希望，表示台南市原本是一個健康有希望的城市，但一連串的弊案發生，成為黑金、黑道與黑槍的「三黑城市」，希望在新的年度，黃偉哲要振作起來，偵破弊案；而對於2024年的立委選舉，時力也不會缺席，將考慮與無黨或其他黨派的參選人合作，共同守護台南。

民進黨今天補選黨主席，黃偉哲在選前開記者會，就台南近期弊案連連提出說明，被認為是為了競選黨主席的賴清德「本命區」拉抬聲勢，但黃的說明各方仍有不同解讀。

陳椒華表示，爐渣案最早是當地里長李新進發現，向環保局檢舉卻沒下文，後來經過環保團體的關注，她也多次前往會勘，認定填埋的數量太大、深度太深，根本就不是鋪面，環保局才被迫要求郭再欽清除學甲興業段的爐渣，根本就不是市府主動清除；而2020年9月15日，環團先向檢調提告郭再欽，環保局在9月18日，才提供爐渣案相關資料給地檢署，同時僅有農地部分，工業區填埋爐渣部分，市府仍幫郭護航，強調是合法填埋，「市長的記憶真的這麼差？」

她表示，黃偉哲與郭再欽之間的牽連非常深，市府在爐渣一案中，從頭到尾都在護航郭再欽，但現在黃偉哲卻撇清與郭的關係，檢調在偵辦過程中，絕對不能不查兩人之間的金流。

她表示，之前郭再欽曾就她開記者會揭發不法一事，告她妨害名譽，一審無罪後、又再上訴，「以不法利得一再濫訴，就是要叫大家閉嘴」，實在不可取，但讓她驚訝的是黃偉哲之前因為納骨塔案被告，與郭再欽告她請的都是同一位律師，也很難不讓人有聯想。