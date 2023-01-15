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高嘉瑜：排藍民調像在自我設限 走回頭路不是民眾樂見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，民進黨立委高嘉瑜上午前往台北市議員王孝維服務處投票。記者林銘翰／攝影
民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，民進黨立委高嘉瑜上午前往台北市議員王孝維服務處投票。記者林銘翰／攝影

民進黨立委高嘉瑜近來言行惹議，近期有黨員拋出立委「排藍」民調，期望在初選階段擠下高嘉瑜，高嘉瑜今天受訪時表示，現在大家需要情緒的宣洩，所以講話比較大聲、大鳴大放，但是如果民進黨要走回當時的路，大家會覺得好像在自我設限，相信不是民眾樂見。

民進黨第17屆黨主席補選今天投票，高嘉瑜上午前往台北市議員王孝維南港服務處投票，內政部前部長徐國勇等人也現身投票，高嘉瑜在會前受訪時說，她近來的情緒的確受到影響，所以現在就是持續在檢討反省。

高嘉瑜說，現在大家需要情緒的宣洩，所以講話比較大聲、大鳴大放，在這個期間大家總是要互相檢討、求進步，副總統賴清德今天要參選民進黨新任主席，希望賴清德未來能夠帶領民進黨團結向前，大家一起來努力。

高嘉瑜指出，民進黨有民主且進步的初選機制，過去在「11寇」時期也曾經有過「排藍」民調，大家都知道當時的狀況，其實對民進黨來說不是非常好，「如果現在民進黨要走回當時的路，其實大家會覺得，民進黨好像在自我設限，相信不是民眾樂見」。

高嘉瑜說，民進黨還是有一定的民主程序跟機制，到底要如何站在既有的基礎之上，未來能夠廣納其他不同的意見，藉此吸引中間、年輕選民的支持，這才是民進黨在2024年能夠勝選的關鍵，尤其這是一場非常艱困的選戰，大家必須齊心協力團結才有辦法勝選。

高嘉瑜表示，她會持續努力地在基層溝通，一步一腳印，繼續把理念跟訴求向民眾說清楚，相信多數的台灣人民非常理性，而且很有智慧，「很多事情其實沒有辦法掌握在自己手上，人家想要怎麼講曲解或者誤解你，每個人都有主觀想法，你沒有辦法讓每個人都幫你說好話」。

高嘉瑜也說，民進黨內有很多不同的聲音，現在極度需要團結，希望賴清德當選黨主席以後，未來能夠繼續聆聽、團結民進黨。

另外，有關台北市前市長柯文哲稍早表示，他與高嘉瑜、台北市前副市長黃珊珊都是好朋友，以及牙醫史書華聲稱「高嘉瑜初選絕對不會過」。高嘉瑜說，謝謝大家不同的意見，而她跟柯文哲已經很久沒有見面。

民進黨 高嘉瑜 北市

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