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國民黨與郭台銘組最強戰隊？ 馬英九：他們出來我們都很高興

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
前總統馬英九今上午與立委賴士葆赴木柵市場發放春聯。記者潘才鉉／攝影
前總統馬英九今上午與立委賴士葆赴木柵市場發放春聯。記者潘才鉉／攝影

2024年總統大選，外界關注國民黨是否有機會重返執政，前總統馬英九今上午出席活動，媒體問及，鴻海集團創辦人郭台銘是否適合與國民黨組最強戰隊？馬英九表示，「這個很難判斷，他們能夠出來我們都很高興。」

馬英九今上午與立委賴士葆赴木柵市場發放春聯，年春聯內容為「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」，寓意虎年已經帶走疫情，兔年將會迎來大地回春，有祝福台灣百業興隆，萬事如意的寓意。

現場共準備3000分春聯免費發放給民眾，雖然天空飄著毛毛細雨，但仍有許多民眾踴躍領取，也有不少人特地來和馬英九合照留念，以及握手表達支持之意。

2024年總統大選，國民黨要先協調，協調不成再初選？馬英九表示，不管哪個方式，只要公平合理，大家都會接受。媒體追問，初選是否比較公平？他說，看黨員反應，協調的話，一定要先協調比較有希望的。

另外，郭台銘是否適合在2024年總統大選與國民黨組最強戰隊？馬英九表示，「這個很難判斷，他們能夠出來我們都很高興。」

馬英九 國民黨 春聯 郭台銘

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