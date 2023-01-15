【重磅快評】福島放流輻射廢水 我們靜悄悄？

日本政府拍板，福島核電站輻射廢水預定三月起放流入海；日本這項宣布，該國漁民、相關產業群起反對，周邊鄰國相繼譴責；台灣是輻射廢水重度衝擊區，但民進黨政府靜悄悄，連「呼籲」都沒有，如此哈日、無聲讓人詫異，不是強烈反核嗎？

福島廢水放流還有前置準備待完成：一公里長的廢水隧道須如期完成。兩點質疑，廢水隧道才一公里長，夠嗎？另，放流隧道曾因選址位置海象惡劣，去年因而停工三個月，如果海象惡劣，能保證輻射廢水排到預定影響最小區域？或者排出去就了事，亂竄不是核電站的事？

二○一一年的三一一大地震日本受損慘重，但最大的麻煩是到現在還在增加的輻射廢水沒法處理，放流是最簡單、也最遭批評的不道德行為，但現況是輻射廢水累積超過一百三十萬噸，福島一號核電站已撐爆了；雖然過去也曾少量放流，但規模只算偷排，和增加的核廢水不成比例。這也是岸田首相五月就任後第一時間趕去福島核電站視察的原因。

日本政府宣稱「放流的核廢水都經過處理，安全無虞」，這話相信的人不多，海洋生態相當脆弱，放流後若發現失控，到時將無法補救。失控的機率有多高？至少電廠業主東電會社不敢保證，因為未能確定的因素太多，例如放流廢水若還是有輻射物殘留？又如廢水隨海流擴散，哪些地方會是重災區？

對台灣的影響可以預見，台灣漁業最常去的漁場是錢塘江出海口的舟山群島漁場，那片海域因淡水入海、黑潮與親潮匯流，營養鹽極為豐富，盛產魚類、貝類、甲殼類，是世界三大漁場之一。福島核廢水大量放流後，將隨洋流直奔

舟山群島，海洋生物難逃遭污染，誰還敢冒險吃舟山漁場的漁獲？不只舟山群島，福島核污水也隨北太平洋環流影響太平洋東岸的漁獲，進口時也應密切注意。

如果不挑剔口感、鮮度，其實台灣養殖漁業、綠色海產的水準很高，也能避開日本核廢水的污染，政府相關部門應該提供足夠資訊給民眾，如何辨識、養殖收穫時間，務必把對福島輻射污水的影響作最好防護。