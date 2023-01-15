快訊

求來新錢母 舊錢母怎處理？ 命理師：3大禁忌防破財

限時11天僅限這平台！LINE貼圖送隱藏版好康有眉角 教你10代幣買到貼圖

挨批撒幣救官位 蘇貞昌自比袁崇煥：虛心受教但不要歪曲

【重磅快評】福島放流輻射廢水 我們靜悄悄？

聯合報／ 主筆室
日本政府拍板，福島核電站輻射廢水預定三月起放流入海，民進黨政府完全靜默。圖／聯合報系資料照片
日本政府拍板，福島核電站輻射廢水預定三月起放流入海，民進黨政府完全靜默。圖／聯合報系資料照片

日本政府拍板，福島核電站輻射廢水預定三月起放流入海；日本這項宣布，該國漁民、相關產業群起反對，周邊鄰國相繼譴責；台灣是輻射廢水重度衝擊區，但民進黨政府靜悄悄，連「呼籲」都沒有，如此哈日、無聲讓人詫異，不是強烈反核嗎？

福島廢水放流還有前置準備待完成：一公里長的廢水隧道須如期完成。兩點質疑，廢水隧道才一公里長，夠嗎？另，放流隧道曾因選址位置海象惡劣，去年因而停工三個月，如果海象惡劣，能保證輻射廢水排到預定影響最小區域？或者排出去就了事，亂竄不是核電站的事？

二○一一年的三一一大地震日本受損慘重，但最大的麻煩是到現在還在增加的輻射廢水沒法處理，放流是最簡單、也最遭批評的不道德行為，但現況是輻射廢水累積超過一百三十萬噸，福島一號核電站已撐爆了；雖然過去也曾少量放流，但規模只算偷排，和增加的核廢水不成比例。這也是岸田首相五月就任後第一時間趕去福島核電站視察的原因。

日本政府宣稱「放流的核廢水都經過處理，安全無虞」，這話相信的人不多，海洋生態相當脆弱，放流後若發現失控，到時將無法補救。失控的機率有多高？至少電廠業主東電會社不敢保證，因為未能確定的因素太多，例如放流廢水若還是有輻射物殘留？又如廢水隨海流擴散，哪些地方會是重災區？

對台灣的影響可以預見，台灣漁業最常去的漁場是錢塘江出海口的舟山群島漁場，那片海域因淡水入海、黑潮與親潮匯流，營養鹽極為豐富，盛產魚類、貝類、甲殼類，是世界三大漁場之一。福島核廢水大量放流後，將隨洋流直奔

舟山群島，海洋生物難逃遭污染，誰還敢冒險吃舟山漁場的漁獲？不只舟山群島，福島核污水也隨北太平洋環流影響太平洋東岸的漁獲，進口時也應密切注意。

如果不挑剔口感、鮮度，其實台灣養殖漁業、綠色海產的水準很高，也能避開日本核廢水的污染，政府相關部門應該提供足夠資訊給民眾，如何辨識、養殖收穫時間，務必把對福島輻射污水的影響作最好防護。

福島 輻射 日本 核電

延伸閱讀

日本大根島牡丹花展登場 建國假日花市延長營業時間

日本好市多買1神物「激省800」 他狂搬10罐回台

日拍板福島核廢水春夏排入大海 我環團：將串聯國際譴責

屏東六塊厝大排死魚完成清理 排除工業汙染

相關新聞

這屆不選總統了！羅智強今曝參選立委3目標

國民黨台北市前議員羅智強近期忙著到國外巡迴演講、搶曝光，被解讀為2024選戰鋪路。羅今天在臉書表示，決定參選立委，不過參...

【重磅快評】福島放流輻射廢水 我們靜悄悄？

日本政府拍板，福島核電站輻射廢水預定三月起放流入海；日本這項宣布，該國漁民、相關產業群起反對，周邊鄰國相繼譴責；台灣是輻...

台灣地雷島／戰防雷炸車不炸人？ 少尉「斷腿缺眼」親身血淚教訓

就在2022即將結束的前三天，美國宣布將對台出售M136「火山」（Volcano）布雷系統，包括14輛地雷車及地雷等，售價約新台幣50億元，我國政府隨即表達歡迎之意，認為是台美軍事友好象徵。然而這項軍售案，卻在台灣引爆猶如深水炸彈的震盪。 地雷在國際間被公認是具有高度爭議的武器，關鍵在於其會造成大量平民死傷，外島金馬地區過去就深受其害，更花了近20年才完全排雷。這項軍售案更傳達了一個重要訊息：過去台灣國防戰略原是決戰境外，如今卻可能成為第一線戰場。然而，軍方強調此次採購為戰防雷而非傳統人員殺傷雷，傷車不傷人，真是如此嗎？兩者又有何差別？聯合報數位版從今天起推出「台灣地雷島」系列，從各個面向剖析這椿軍售案，還有那些被地雷改變一生的故事。

【專家之眼】日美反中潮的挑戰

日前，日本岸田首相在訪美時表示，俄烏戰爭標誌著冷戰後世界秩序的徹底終結，國際社會正處於歷史轉折點，西方國家致力於維護自由...

侯友宜補兩岸外交學分 出訪首選為何可能是新加坡？

新北市長侯友宜雖被視為國民黨爭取2024總統大位的人選之一，但侯的兩岸、外交領域一直是被視為弱項，也多次傳出侯密集找很多熟知國政、外交、國防、兩岸事務的人幫他上課。侯友宜元旦發表的談話不同以往，喊出「拒當強國棋子」、強調「共好」，也可看出侯在這方面已開始下功夫。據了解，侯接下來極可能以市長身分出訪，評估第一站是新加坡。

馬英九：藍營贏回執政 兩岸對話避戰

二○二四年總統大選，國民黨是否有機會重返執政？前總統馬英九昨指出，國民黨若贏回執政，兩岸發生戰爭機會會大幅減少，但最重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。