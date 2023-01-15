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這屆不選總統了！羅智強今曝參選立委3目標
國民黨台北市前議員羅智強近期忙著到國外巡迴演講、搶曝光，被解讀為2024選戰鋪路。羅今天在臉書表示，決定參選立委，不過參選哪個選區還沒決定。至於去年底宣布「考慮參選總統」，他說依然是人生目標，只不過不是這一屆。
羅智強表示，他預定農曆年後就會作最後的決定，2024的總統大選，他決定當一個政黨輪替的助攻者，幫助在野力量共推出的、最有勝算的總統參選人打贏這一場攸關台灣民主、兩岸和平的關鍵一戰。
羅智強表示，他決定進軍國會、參選立委有3個目標，第一個目標是用這些年建立的網路自媒體，促成政黨輪替；第二全力支持在野立委參選人，努力讓正派有能力的力量進入國會。
羅智強表示，第三個目標是組織連線進入國會，拚制度改革、拚國會革新，立法院不能是國民黨執政時的喬家大院，也不可以是民進黨執政時的橡皮圖章。
羅智強表示，他有自信結合優秀的人才，一起進軍國會，而他個人的總統之夢，希望有一段國會的歷練後，這個夢想會更紮實，他還有時間，可以讓自己有更充分的準備。
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