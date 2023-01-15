【專家之眼】日美反中潮的挑戰

日前，日本岸田首相在訪美時表示，俄烏戰爭標誌著冷戰後世界秩序的徹底終結，國際社會正處於歷史轉折點，西方國家致力於維護自由、開放和穩定的國際秩序，現在正處於嚴重危險之中。如果俄羅斯攻烏的行為不受到制約，那戰事將在世界其他地區延展，這也會殃及亞洲，此乃所謂「今日烏克蘭，明日亞洲」的論調。

因而日本、美國和歐洲必須共同對付中國。因為中國乃西方國家的主要挑戰，尤其中方對國際秩序的看法獨特，盟國永遠無法接受，並絕不允許任何單方面武力改變現狀的企圖，並將加強威懾。

這就是因為，習近平曾提出「人類共同價值」的理念，主張非西方國家在自由與民主等價值方面，可自行決定其內涵，而不必一定要遵循西方的模式，並獲得廣泛回響所產生的震撼。比如外長秦剛一上任，就立即首次出訪非洲，所到之處涵蓋非洲東南西北，還有非盟總部與阿盟總部，以擴大中國的影響力，這也是中方在新春開年後的慣例，可見北京對於非洲國家的重視。

此外，岸田還重申，日本擔憂中國在釣魚台附近的軍事活動，還包括中方去年發射的導彈落入日本附近海域。岸田此一憂慮，受到拜登的全力支持，並同意美國仍堅定致力於與日本的聯盟，並讚揚東京上個月宣布的歷史性防衛建設。

月前，日本宣布了自二戰以來最大規模的軍事集結，一反戰後的和平主義的主流思潮。這將使日本2023年的國防預算增加20%，達到創紀錄的550億美元，主因面對中國和朝鮮的威脅。同時日本還正在大舉採購數百枚戰斧巡航導彈，並將發展反恐精英能力，以便能夠擊中對其構成威脅的導彈發射場，以及與美國簽署了一項太空探索合作協議。

此外，由於去年底美國拜登總統簽署「國防授權法」，將進一步拉攏台灣，新上任的眾議院議長麥卡錫，也在議會成立中國委員會，甚至還要展開對於新冠疫情的溯源調查，再加上議長還極可能在近日訪台。還有月前一架美軍偵察機，和一架中共戰機在南海上空相距不到6米，險象環生，致使兩國關係再度緊張。

但布林肯正在安排今年年初訪華，將可能討論俄烏戰爭與台海情勢的問題。而在駐美大使秦剛準備返國就任外長之前，曾與布林肯通話告別，當時雙方都同意保持暢通的溝通管道，並期待保持密切的工作關係，以推動中美關係發展。

由此可見，新年開春的美中局勢，經由日本的攪局與美國的兩面手法，必定跌宕起伏，高潮迭起。但依照IMF的預估，隨著一帶一路倡議與RCEP的開展，以及上海合作組織及金磚國家組織的擴員，特別是中國與中東國家經貿關係的強化，大陸的內需與外需出現聯動，這無疑將大幅扭轉近年來中國在外需上的不利局面。

這給予西方國家相當的誘因，必定要與大陸改善經貿關係，以降低俄烏戰爭所帶來的負面效益，現在法國與澳洲均已經表態。由此可見，目前西方國家對於中國的態度，勢必色厲內荏，而依照慣例，意識形態與戰略規劃，多半還是要讓位給實際的經貿利益，可見追隨美國的代價確實昂貴。