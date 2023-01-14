黃珊珊備戰港湖區立委？藍綠白議員看法不同調

北市前副市長黃珊珊敗選後，今出席民眾黨萬華聯合服處成立儀式，表明會繼續在地方服務，是否備戰港湖立委選舉，動向備受關注，藍綠白對此看法不盡相同。民進黨議員覺得黃珊珊是活旗，趁著選市長熱度「一定會選」，藍營反而認為，黃出戰機率不到5成，民眾黨應會禮讓友柯的高嘉瑜，民眾黨說一時選舉任務非黃目前要做的事。

港湖區立委選舉，藍綠白參戰可能人選討論度高，民進黨沒意外會是高嘉瑜，可能面對選區老將回鍋、後起之秀竄起，要是真有變卦，綠營也還有八連霸議員李建昌、四屆議員王孝維及新任議員何孟樺等人，國民黨則有議員李彥秀、游淑慧、李明賢等，另有黃珊珊與基進黨吳欣岱等人。

民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩表示，她以一個曾經在黃珊珊辦公室工作的幕僚來看，黃現階段有許多事情要做，而非一時的選舉任務，包含選後感謝協助過的地方人士、巡迴法律諮詢等，且她想做的事情很多，不單選舉而已。

民眾黨議員陳宥丞說，於私認為黃珊珊現在要休息，於公方面，只要跟國民兩黨有競爭時，黃就是小藍或小綠，藍綠選後就開始幫她找工作，顯得格外諷刺，可謂司馬昭之心路人皆知，相信黃沉澱後會跟大家報告動向。

國民黨游淑慧認為，黃珊珊出戰港湖立委的機率小於50％，因為高嘉瑜算是柯粉、友柯議員，柯文哲應該會禮讓高，而與其把黃珊珊放在區域立委，不如讓她當不分區第一名，這是一個尊重，這會是一個比較好的佈局。她目前沒感受到黃回內湖南港勤跑的跡象，並認為黃不會甘於只有在港湖，經營上還是全台北市。

民進黨議員王孝維表示，民進黨原則上就是高嘉瑜，除非她退黨或是有人出挑戰，才會有變數；黃珊珊是個活旗，「她可選，可不選」，趁著這次選北市長的熱度，目前看來她一定會選；國民黨應該就是李彥秀出線，就看有沒有人有勇氣挑戰她，例如游淑慧。

游淑慧說，李彥秀去年因身體因素，沒有考慮再挑戰立委，所以回歸選議員，國民黨就要再重新找一個候選人。她認為國民黨一定要初選，這方式最公平，現任議員都應該參加初選，派出一個強棒去試試看。若有初選，她就會參加，也坦言這一場戰很難打，因為高嘉瑜的知名度太高，若未來高與民眾黨合作，勢必會是一個艱鉅任務。

王孝維說，藍綠白必然不缺席，港湖立委選舉應該會是一場女人的戰爭，要是有人想加入戰局，想必會吃盡苦頭，甚至是場沒把握的硬戰，畢竟這些女性太優秀，在地方深耕多年。