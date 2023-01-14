挨轟跑票集團、4大案遭譏台南變苗栗國 賴清德率眾向黨員鞠躬道歉

民進黨黨主席明天補選，補選候選人、副總統賴清德今天「回娘家」在台南舉辦「向黨員報告-政見發表會」壓軸座談會，黨員座無虛席，砲火猛攻黑金議題、派系內亂等事件，還有人大罵正國會常跑票，儼然是跑票集團，要求賴清德清掉亂源，賴清德震怒，率台南市長黃偉哲和所有立委、議員向黨員鞠躬道歉，隨即呼籲黨公職要團結，疾呼不可將個人利益放在黨員利益之前，就不會發生黑金、跑票等事件。

賴清德補選黨主席政見發表會今晚7點半在台南東區舉行，立委賴惠員、陳亭妃、郭國文及黃偉哲等人均出席與會。賴惠員首先開砲，光電、爐渣及槍擊案都在她的選區，轟台南市政府未妥善處理，呼籲要有較好的制度，郭國文則說，黨紀沒落實才會讓台南議長選舉變調，陳亭妃談黑金，黃偉哲認自己努力不夠才讓市長選舉票數不佳，他向黨員鞠躬道歉，承諾會解決好市政問題，拜託大家明天要以投票為賴清德準備好力氣。

座談會才剛開始，即有黨員激動大罵有些人跑票小動作很多，針對亂放話的民進黨議員強調自己在議會選舉不會替黑金背書，但會含著眼淚投給黨籍候選人，讓人感到要民進黨議員投給同黨候選人，似乎是一件很委屈的事，他嘲諷這也沒關係，因為2014、2018年都曾發生過跑票事件，已不是第一次。

還有黨員補槍「台南就是有跑票集團！」砲轟跑票者每次都投給黨外黑金，一次次傷害民進黨，都為自己的政治利益，希望明天選舉時，黨員一定要盡量投票，也要賴清德用最大權力清掉這些亂源，強調「更新黨後，基層黨員才會繼續團結、為黨打拚」。

有黨員認為，民進黨做得好事情缺乏宣傳，但小事情都被無限放大，尤其「爐渣、光電、槍擊、賄選」4大案讓台南快變成「苗栗國」，甚至黨員遭人直指「側翼還在替黑金政權說話」，令人不知如何替黨辯護，呼籲賴一定要整頓並重視問題，黨內事情必須做好，否則2024年總統大選恐怕是風雨飄搖。

一名女性黨員點名陳亭妃針對議長選舉兌現承諾，提法要求黨內同志在任何選舉投票之前，都要以法治約束，違紀者開除黨籍，強力執法。