面對黨內砲火的心情寫照？與同黨議員零互動 高嘉瑜高唱孤勇者

民進黨立委高嘉瑜日前出席副總統賴清競選民進黨主席的政見會，一進場就被噓「下台」、「背骨」；高嘉瑜當時要在場人士「別激動」、「要顧好身體」，台北市議員李建昌則反批高嘉瑜是在消遣民進黨支持者，沒反省。兩人今天出席南港社區大學期末成果發表會，沒有互動，高嘉瑜上台高唱「孤勇者」，同黨卻形同陌路。

高嘉瑜唱歌著「去嗎 去啊，以最卑微的夢。戰嗎 戰啊以最孤高的夢，致那黑夜中的嗚咽與怒吼誰說站在光裡的才算英雄。」像是面對黨內砲火的心情寫照。

李建昌批評，如果是對民進黨的批評指教都歡迎，他是長期政治工作者，講出的話到底是善意、還是惡意、還是蹭自己的聲量？「其實我們不是白痴、不是傻子，我們都懂妳在做什麼」。

高嘉瑜表示，知道黨內有不同聲音，有支持她的聲音，也有反對，這是民主社會和民進黨多元包容的文化。如果是討厭自己的人，不管她做什麼都會往反方向思考或惡意曲解。

她說，參與基層活動，有時間都會到場和長輩和與會者一一打招呼，一一去聽有什麼想法和意見，長期以來都是這麼做的，連這樣做都有人惡意解讀。

高嘉瑜說，我們都很關心長輩們的身體，這是做為一個晚輩該做的，她對每個人都是用這樣的心情，不管是長輩或是小朋友。

她說，當天看到長輩們非常激動，當然會希望大家先顧好身體，這也是發自內心的想法，這社會需要更多善良，不是用扭曲，彼此撕裂，也希望用開開心心的選舉方式，不用那麼仇恨。

至於會不會擔心選民不挺？高嘉瑜說，她不會擔心，她是一點一滴努力，在內湖南港區從無到有，沒有任何基礎背景，有機會落地生根十幾年，靠的是雙腳雙手，一步一腳印在基層努力，這才是最實在的，一張張選票都是用雙手握出來的。