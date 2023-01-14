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先嗇宮迎春點燈 馬英九：兩岸持續文化交流

中央社／ 新北14日電
新北市先嗇宮玉兔迎春燈會14日晚間與中國南京夫子廟同步點燈，前總統馬英九（右2）出席點燈儀式，感謝先嗇宮董事長李乾龍（左2）持續兩岸宗教文化交流。左為國民黨主席朱立倫。圖／中央社
新北市先嗇宮玉兔迎春燈會14日晚間與中國南京夫子廟同步點燈，前總統馬英九（右2）出席點燈儀式，感謝先嗇宮董事長李乾龍（左2）持續兩岸宗教文化交流。左為國民黨主席朱立倫。圖／中央社

先嗇宮玉兔迎春燈會今晚與中國南京夫子廟同步點燈，前總統馬英九參加點燈儀式並參觀燈會，他致詞時表示，在兩岸關係惡化之際，感謝先嗇宮董事長李乾龍持續兩岸宗教文化交流。

三重先嗇宮「玉兔迎春慶豐年」燈會，今晚與南京夫子廟同步點燈，先嗇宮董事長李乾龍表示，在中國國民黨主席朱立倫任內推動新北市與南京的燈會交流，新北燈會與對岸有文化交流往來，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，仍以視訊同步點燈。

他說，今年本來也要視訊連線，因中國疫情緣故，所以改採同步點燈，希望透過燈會迎來兩岸和平發展，兩岸以宗教藝文活動共存共榮。

今晚也有中國大陸的「全國台灣同胞投資企業聯誼會」幹部與台商成員參加點燈儀式後，燈會園區點亮大小燈籠與燈橋；馬英九與來賓一起參觀燈會，還在廟埕前發放他書寫的春聯「虎嘯生威千山過、兔躍引暖萬木春」。

馬英九致詞時，稱讚李乾龍長期照顧獨居老人，致力於社會福利公益，也是推動宗教文化交流的領袖。20年來以民間資源，風雨無阻為160名獨居老人送餐，讓三重地區的長輩受到好的照顧。

馬英九說，李乾龍以往響應新北市燈會所製作的元宵燈會燈籠，是委託中國大陸江蘇的老師製作。6年來，兩岸關係雖然惡化，但李乾龍領導的兩岸交流並未因此萎縮，台灣與大陸一水之隔，為同文同種，在政府不做交流時，應該由民間帶頭交流。

朱立倫、前國民黨主席江啟臣、新北市副市長朱惕之，致詞時都感謝李乾龍為兩岸交流的貢獻。

前總統馬英九（中）14日晚間到新北市三重區先嗇宮出席玉兔迎春燈會點燈儀式，致詞時並為先嗇宮董事長李乾龍（左）介紹今年的春聯。圖／中央社
前總統馬英九（中）14日晚間到新北市三重區先嗇宮出席玉兔迎春燈會點燈儀式，致詞時並為先嗇宮董事長李乾龍（左）介紹今年的春聯。圖／中央社

燈會 馬英九 李乾龍 先嗇宮 朱立倫 元宵 國民黨

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