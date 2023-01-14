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【重磅快評】笑死！中生代四公子vs.說真話五戰犯

聯合報／ 主筆室
王世堅、何志偉、吳子嘉、郭正亮、高嘉瑜成了民進黨敗選戰犯，網友將5人諧音戲稱「煎尾吳郭魚」，圖為高嘉瑜(左)、台北市議員王世堅(右)。圖／聯合報系資料照片
王世堅、何志偉、吳子嘉、郭正亮、高嘉瑜成了民進黨敗選戰犯，網友將5人諧音戲稱「煎尾吳郭魚」，圖為高嘉瑜(左)、台北市議員王世堅(右)。圖／聯合報系資料照片

民進黨敗選後價值錯亂，一邊在幫「中生代四公子」找工作、一邊卻為「巷巷」找罪過。打敗仗變公子、說真話成匪寇，揭穿真相的人要幫敗選的人扛責任，難道這就是蔡英文總統「謙卑檢討」的結論？

民進黨九合一敗選後找戰犯，從原本的新竹市前市長林智堅造成「一屍多命」、英系操盤手洪耀福和洪耀南兄弟打亂初選規則、以及民進黨秘書長林錫耀和副秘書長林鶴明放任網軍肆虐；不到2個月豬羊變色，民進黨抓戰犯變成「王世堅、何志偉、吳子嘉、郭正亮、高嘉瑜」，網友將5人諧音戲稱「煎尾吳郭魚」，民進黨恨之入骨，不只要炎上，還要火煎。

副總統賴清德明天將成為民進黨主席，賴清德最近在全台各地舉辦座談會，美其名是與黨員對話，實際卻變成深綠同溫層發洩大會。台北場尤其殺氣騰騰，當高嘉瑜、何志偉現身時，現場噓聲、倒讚不絕於耳，要求開除黨籍；賴清德也沉下臉說，「有用的工作多做一點，沒用的話就少講」，如果繼續用非事實來攻擊，絕不容忍。親綠政論節目更同步口誅筆伐、附和開鍘聲浪，一時片刻，同志比敵人更可怕，國民黨北市議員徐巧芯直言，「根本就是現代版的文革」，民進黨正走向極端。

場面一轉卻何其溫馨，內閣改組傳聞不斷，黨政高層積極幫卸任或敗選的鄭文燦、林佳龍、林右昌、潘孟安「四公子」找位子，分別內定出任副閣揆、總統府秘書長、交通部長、內政部長，但在這4人手中，民進黨敗掉桃園、新北、基隆，連原本勝券在握的屏東也贏得極其難堪，「公子」稱號令人刺耳，難免聯想到「紈褲子弟」之譏。四公子之首的鄭文燦還有論文抄襲、桃園建設等爭議，居然還要升官加爵，恐讓更多人認同鴻海創辦人郭台銘開罵的「朽木為官、禽獸食祿」。

「四公子」和「五戰犯」的待遇如同天壤之別，2024大選在即，看到「煎尾吳郭魚」下場，今年要爭取提名的黨公職，誰還敢觸怒龍顏？誰不想獲得層峰關愛的眼神？現在民進黨說真話的下場就像過街老鼠，在黨內人人喊打，一旦被視為「國王新衣」的小女孩，結果恐是鞭數十、驅逐出黨。

民進黨未來認可的「台灣隊」成員必須政治正確、全力擁戴領導階層，否則就會被打成「綠色黑五類」。民進黨被側翼、深綠牽著鼻子走，民眾黨主席柯文哲曾形容，民進黨已成「尾巴搖狗」，最後若是蛇鼠一窩，民進黨變成「尾巴搖鼠」，一鍋老鼠屎將壞了執政黨；難道同志不再砲口向內，民進黨就可以假裝黑金、論文門、高端弊端都不存在嗎？

民進黨 賴清德 桃園 高嘉瑜 鄭文燦 王世堅

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