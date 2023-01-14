賴清德「向黨員報告」進屏東 黨員砲火四射再掀縣長初選裂痕

投入民進黨主席補選的副總統賴清德全台走透透「向黨員報告」，投票前夕，賴今天下午到綠營執政的屏東縣，現場座無虛席，黨員砲火四射，點名假訊息、黑道、低薪，還指少數綠營民代扯後腿，屏東縣長黨內提名初選殺得刀刀見骨，埋下裂痕選後無人調解，致九合一選舉大敗。賴清德回應，會以行動重新擦亮清廉、勤政、愛鄉土的招牌。

民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄、縣長周春米和前縣長潘孟安都出席，立委莊瑞雄說「檢討到我們這邊就好」，鍾佳濱則呼籲，民進黨要團結照顧艱苦人，疫情中大家都不好過，支持賴上台後，減輕基層負擔。

周春米說，去年民進黨選得不好，得票比起預期差很大，大家心情都很複雜，近期收到很多選民鼓勵，民進黨沒有懷憂喪志的時間與空間，支持賴在關鍵時刻站出來承擔責任。

有黨員憂心明年大選會重演屏東縣長初選紛爭，同黨同志殺得刀刀見骨，要求黨內要落實協調溝通，不能把團結當作口號，「只有民進黨系」，化解人民心中的怨，降低仇恨，避免黨內互打讓對手漁翁得利。

有黨員講到激動處一度哽咽，還說，台灣不能被中國併吞，要慎防對岸滲透，對間諜行為該重判，加強假訊息闢謠力道。

賴清德說，民進黨要誠懇接受九合一的挫敗，不能因此失志，延續前輩先烈為民主打拚的精神，個人利益放一邊，國家利益放中間，找回人民的支持，「前路黑暗，大家唱歌向前進，我們可以一同度過難關」。