蔡總統出席台中送暖活動 被問「陳建仁接閣揆」僅微笑

蔡英文總統今天下午在台中小英之友會寒冬送暖活動上致詞時說，照顧弱勢是政府責任，今年針對低收與中低收入戶加發生活補助，並增設食物銀行，春節啟動急難救助通報。

媒體詢問「前副總統陳建仁任閣揆？」、「民進黨台南市議長邱莉莉是否一人救全黨？」、「通過平均地權條例修正案是否是在救民進黨？」蔡英文微笑點頭，沒有回應。

台中小英之友會連續10年邀集民間社團募集物資，送暖北屯區、北區弱勢民眾。今天下午在北屯一德公園舉辦「關懷貧困寒冬送暖活動」，蔡英文、立委莊競程、何欣純與台中小英之友會長、茂盛醫院院長李茂盛等人出席。

蔡英文致詞時說，再一周就過年，今舉辦寒冬送暖別具意義，感謝李茂盛號召這麼多人，一起準備物資與扶助金，不僅熱心助人，也為社會注入溫暖。照顧弱勢是政府責任，今年針對低收與中低收入戶加發生活補助，也結合各界資源增設食物銀行。春節期間衛福部將啟動急難救助通報，提供弱勢家庭、身障及弱勢街友更多支持。

蔡英文指出，李茂盛是中華民國不孕症基金會董事長，政府在前年7月推動不孕症治療補助方案，已為6000多對夫妻圓夢、誕生逾7000名寶寶。新的一年會繼續努力照顧人民，推動各項福利政策，一起為台灣及下一代創造更幸福的未來。