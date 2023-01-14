快訊

112學測國寫／作文考花草樹木氣味「易寫難工」 這類考生恐難發揮

前教友毀滅式爆料！宋逸民火大開砲回擊：為何妳不斷回頭道歉

哈利要王室向梅根「道歉坦白」 憂威廉子女至少1人淪同下場

蔡總統出席台中送暖活動 被問「陳建仁接閣揆」僅微笑

聯合報／ 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
媒體詢問總統蔡英文「前副總統陳建仁任閣揆？」等3問題，蔡英文微笑點頭，沒有回應。記者黃仲裕／攝影
媒體詢問總統蔡英文「前副總統陳建仁任閣揆？」等3問題，蔡英文微笑點頭，沒有回應。記者黃仲裕／攝影

蔡英文總統今天下午在台中小英之友會寒冬送暖活動上致詞時說，照顧弱勢是政府責任，今年針對低收與中低收入戶加發生活補助，並增設食物銀行，春節啟動急難救助通報。

媒體詢問「前副總統陳建仁任閣揆？」、「民進黨台南市議長邱莉莉是否一人救全黨？」、「通過平均地權條例修正案是否是在救民進黨？」蔡英文微笑點頭，沒有回應。

台中小英之友會連續10年邀集民間社團募集物資，送暖北屯區、北區弱勢民眾。今天下午在北屯一德公園舉辦「關懷貧困寒冬送暖活動」，蔡英文、立委莊競程、何欣純與台中小英之友會長、茂盛醫院院長李茂盛等人出席。

蔡英文致詞時說，再一周就過年，今舉辦寒冬送暖別具意義，感謝李茂盛號召這麼多人，一起準備物資與扶助金，不僅熱心助人，也為社會注入溫暖。照顧弱勢是政府責任，今年針對低收與中低收入戶加發生活補助，也結合各界資源增設食物銀行。春節期間衛福部將啟動急難救助通報，提供弱勢家庭、身障及弱勢街友更多支持。

蔡英文指出，李茂盛是中華民國不孕症基金會董事長，政府在前年7月推動不孕症治療補助方案，已為6000多對夫妻圓夢、誕生逾7000名寶寶。新的一年會繼續努力照顧人民，推動各項福利政策，一起為台灣及下一代創造更幸福的未來。

李茂盛說，弱勢族群是蔡英文心頭的一塊肉，台中小英之友會寒冬送暖邁入第10年，每年有上千人獲贈物資，包括白米一包、紅包，還有頭髮快剪站及乳房攝影等義診健檢。

蔡英文總統（中）今天下午出席台中小英之友會寒冬送暖活動。記者黃仲裕／攝影
蔡英文總統（中）今天下午出席台中小英之友會寒冬送暖活動。記者黃仲裕／攝影

蔡英文 民進黨 食物銀行 低收入戶 陳建仁 邱莉莉

延伸閱讀

民進黨新系大老利錦祥母親90歲仙逝 蔡總統到場致哀

蔡英文總統前腳剛走 高虹安下午慰訪空軍第二聯隊

外傳不少人爭副閣揆 王鴻薇：搶位子、搶資源成分居多

影／傳陳建仁與鄭文燦接正副閣揆 趙少康諷：推銷兼詐騙內閣

相關新聞

藍委不滿張榮興接北市警局長 蔣萬安：尊重中央職權

警政署日前發布重要人事異動，名單共有87位警官。台北市警察局長楊源明升任警大校長，職務由督察室主任張榮興接任。但張榮興曾...

備戰2024總統、立委選舉 國民黨高層曝已啟動「這作業」

國民黨備戰2024總統、立委選舉，傳出黨中央已指示組發會研擬提名辦法，黨務高層今天受訪證實，已要求組發會盡快研擬辦法，原...

蔡總統出席台中送暖活動 被問「陳建仁接閣揆」僅微笑

蔡英文總統今天下午在台中小英之友會寒冬送暖活動上致詞時說，照顧弱勢是政府責任，今年針對低收與中低收入戶加發生活補助，並增...

國台辦籲恢復兩岸航點 為何同時出現共機擾台矛盾行徑？

大陸國台辦發言人馬曉光11日在今年首場國台辦例行記者會上，敦促民進黨當局撤除過去3年為兩岸交流設置的各式障礙，其中除了前一陣子備受矚目的「小三通」，希望早日實現全面復航外，馬曉光也呼籲「盡快恢復兩岸原有客運航點」，恢復兩岸民眾交流往來的常態化。

賴清德力促團結卻沒提方法 解決派系爭權成假議題？

參選民進黨主席的副總統賴清德「向黨員報告」競選活動，今晚最終場將回台南市本命區。 搶在賴清德到台南市壓軸報告前，三名新系台南市議員昨天批評圍繞在前議長郭信良的黨內派系正國會「跑票集團」，被正國會台南市議員陳秋萍反譏，賴清德選黨主席的主要政見之一就是「團結民進黨」，新系議員沒有說明議長選舉有沒有黑金介入，反而在帶風向，形同拆賴的台、打賴的臉。

民進黨敗選 台中議員北屯區開座談會 民眾砲：高嘉瑜真話卻被圍剿

民進黨九合一選舉敗選，檢討聲浪不斷，立委莊競程為廣納意見，今在台中北屯舉辦「理性問政傾聽民意」座談會 ，現場有民眾反映，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。