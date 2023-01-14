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民進黨新系大老利錦祥母親90歲仙逝 蔡總統到場致哀

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民進黨派系新潮流大老利錦祥，其母親劉玉葉老太夫人仙逝，享耆壽90歲。蔡英文總統今天下午3點多抵達利家，低調進入屋內捻香致哀。圖／讀者提供
民進黨派系新潮流大老利錦祥，其母親劉玉葉老太夫人仙逝，享耆壽90歲。蔡英文總統今天下午3點多抵達利家，低調進入屋內捻香致哀。圖／讀者提供

民進黨派系新潮流大老利錦祥的母親劉玉葉老太夫人仙逝，享耆壽90歲。蔡英文總統今天下午3點多抵達利家，低調進入屋內捻香致哀；今天陸續有多名地方人士到場致意，場面隆重莊嚴。

利錦祥長期擔任民進黨派系新潮流的總幹事，曾在台中市豐原區開設獨立書店三民書局，是黨外人士大本營，曾任總統蔡英文競選時的大台中縣區競選總部總幹事，是民進黨倚重的新系大老，更是中部地區綠營選舉的重要操盤手。

利錦祥的母親利劉玉葉老太夫人，90歲仙逝，位於石岡區老家今有多名地方人士出入致哀；今天下午3點多，總統蔡英文以私人行程到場，隨後進入徐府捻香致意，前後約停留半小時。

前年11月，利錦祥父親利炳麟辭世，享壽92歲，總統蔡英文也曾低調到利府家致哀。

民進黨派系新潮流大老利錦祥，其母親劉玉葉老太夫人仙逝，享耆壽90歲。蔡英文總統今天下午3點多抵達利家，低調進入屋內捻香致哀。圖／讀者提供
民進黨派系新潮流大老利錦祥，其母親劉玉葉老太夫人仙逝，享耆壽90歲。蔡英文總統今天下午3點多抵達利家，低調進入屋內捻香致哀。圖／讀者提供

蔡英文 民進黨

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