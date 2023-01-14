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高嘉瑜遭黨員嗆下台 柯文哲：她講話比我直白、白目 但霸凌不對

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨中正萬華聯合服務處揭幕典禮上午舉行，台北市議會黨團副主任吳怡萱（左起）、黨主席柯文哲、立法院黨團總召邱臣遠一同揮毫寫春聯。記者曾原信／攝影
民眾黨中正萬華聯合服務處揭幕典禮上午舉行，台北市議會黨團副主任吳怡萱（左起）、黨主席柯文哲、立法院黨團總召邱臣遠一同揮毫寫春聯。記者曾原信／攝影

民進黨立委高嘉瑜近期頻砲口對黨內，批評施政問題引發基層反彈，高嘉瑜日前出席參選民進黨主席的副總統賴清德與黨員座談會，被支持者怒嗆「背骨」、「下台」。民眾黨主席柯文哲今天表示，高嘉瑜講話比他還直白，實在有夠白目，但相信是出於善意，不需要霸凌高嘉瑜，這樣做是不對的。

民進黨在九合一選舉慘敗後，高嘉瑜批民進黨側翼網軍、政府超徵稅收是行政失靈，引發黨內不滿，高嘉瑜前天出席賴清德的座談會，不少人當面開嗆高嘉瑜「下台、背骨」。

柯文哲今日上午出席民眾黨「春聯揮毫公益活動」受訪表示，不管事高嘉瑜還是王世堅，相信他們忠於民進黨，一個政黨還是要有不同聲音。

柯文哲說，高嘉瑜講話比較直，比他還直白，實在有夠白目，不過，相信高嘉瑜出自於善意，不需要這樣霸凌高嘉瑜，這是不對的事情。

高嘉瑜 民進黨 柯文哲

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